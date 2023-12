la celebre Pasta laziale rivisitata per le Feste!

Il Timballo amatriciano è un primo piatto goloso e chic, la rivisitazione dei Bucatini all’amatriciana , la celebre pasta della cucina laziale. Sempre conditi con pomodoro, guanciale e pecorino; ma inseriti in uno stampo, poi cotti al forno e infine sformati in un timballo scenografico: strepitoso da presentare per le feste oltre che squisito!

Si tratta di una preparazione facilissima, che non comporta la minima difficoltà; unica attenzione, proprio come per il Sartù di riso , è oleare e foderare di pan grattato molto bene la teglia, in modo che possiate sformare agevolmente il vostro Timballo amatriciano.

Vi lascio immaginare la bontà! Una vera prelibatezza, alternativa coreografica sebbene super semplice, alla classica Pasta al forno e alle Lasagne ; ideale non solo per una domenica in famiglia, ma anche per le occasioni più speciali e giorni festivi come Natale e Capodanno o ancora per Buffet in piedi, dal momento che è ottimo anche freddo.

Ricetta Timballo amatriciano

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 25 minuti 35 minuti

Ingredienti

Quantità per 6 persone Ingredienti: 320 gr di bucatini o spaghetti

150 gr di guanciale (1 fetta spessa 1 cm da tagliare a striscioline)

500 gr di pomodori pelati

80 gr di pecorino romano

1/2 tazzina di vino bianco secco

1 peperoncino fresco

olio extravergine + quello per lo stampo

sale

pan grattato per foderare lo stampo

Procedimento