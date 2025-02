La causa sono i granuli di stress?

Una nuova teoria promettente potrebbe finalmente spiegare le alterazioni molecolari associate all’Alzheimer. Ricercatori della Arizona State University, guidati da Paul Coleman, propongono che un “malfunzionamento cellulare” possa essere la causa principale dei segni caratteristici della malattia, come riportato nella rivista Alzheimer’s & Dementia. Questo approccio potrebbe aprire la strada a terapie innovative.

I granuli di stress, composti da RNA e proteine, si formano nelle cellule nervose in risposta a fattori di stress, come mutazioni genetiche o esposizione a virus e inquinamento. In condizioni normali, questi granuli si dissolvono quando lo stress diminuisce, permettendo alla cellula di ripristinare il suo funzionamento. Tuttavia, nei pazienti con Alzheimer, i granuli di stress rimangono persistenti, intrappolati nelle cellule nervose e ostacolando il normale flusso di informazioni tra il nucleo e il citoplasma. Questo impedisce la produzione di proteine fondamentali e altera il funzionamento di oltre mille geni. I granuli di stress patologici si formerebbero molto prima che si manifestino segni visibili di Alzheimer, suggerendo che potrebbero rappresentare un indicatore precoce della malattia, anche in assenza di sintomi clinici evidenti.

Se questa teoria fosse confermata, potrebbe rivoluzionare la comprensione dell’Alzheimer e migliorare le opportunità di prevenzione, intervenendo prima che i danni diventino irreversibili. La prevenzione o il rallentamento della formazione di questi granuli potrebbe ritardare l’insorgenza dei sintomi. Studi futuri potrebbero sviluppare trattamenti innovativi volti a intervenire direttamente sui granuli di stress e sui processi cellulari compromessi, cercando di prevenire la progressione della malattia prima che danneggi irreparabilmente i neuroni.