Se l’obiettivo era informare sull’importanza e l’efficacia dei vaccini, qualcosa è andato storto. Uno studio condotto da Reputation Science, società leader in Italia nell’analisi e gestione della reputazione, ha analizzato conversazioni social e contenuti online, rilevando che soltanto in 4 casi su dieci esprimono opinioni positive. A motivare i contenuti negativi sui vaccini contribuiscono soprattutto il disappunto per i ritardi nella distribuzione e l’incertezza sulla loro efficacia.

Dagli oltre 140mila contenuti analizzati da Reputation Science emerge che ci sono differenze sostanziali nelle opinioni sui vaccini a seconda della casa produttrice: il più apprezzato è quello di Moderna, seguito, un po’ a sorpresa, dal russo Sputnik (per il quale però l’autorità europea non ha ancora dato il via libera), Pfizer invece è l’unico vaccino con reputazione negativa, mentre AstraZeneca registra un valore tendente allo zero, risultato di opinioni fortemente contrastanti.

I temi più discussi sono le notizie sull’andamento della distribuzione e sull’efficacia dei vaccini e dunque sono anche quelli che hanno avuto una influenza maggiore sulle opinioni maturate dagli italiani. È stato l’andamento di queste due variabili a determinare una forte polarizzazione nella reputazione dei singoli vaccini, tanto che, come detto, la media del settore indica che solo 4 contenuti su 10 risultano positivi.

Guardando alla distribuzione delle opinioni sui vaccini, il 41% dei contenuti evidenzia un atteggiamento positivo; il 26% risulta avere una posizione neutrale, mentre il 34% percepisce i vaccini in maniera esclusivamente negativa. Si tratta di dati preoccupanti, perché, di fatto, soltanto il 41% è convinto della bontà dei vaccini. A influenzare scetticismo, incertezza e talvolta netta avversione sono stati i problemi di distribuzione (il 35% dei contenuti pubblicati), i dubbi sull’efficacia (26,2% dei contenuti), le considerazioni sulla casa farmaceutica (10,3%) e sui percorsi di sperimentazione (9,9%).

Chi ha un atteggiamento positivo verso i vaccini si fida delle autorità preposte alla loro valutazione: infatti per quanto riguarda l’efficacia, una volta che c’è stata l’approvazione da parte dell’Ema e dell’Aifa i vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca sono stati ritenuti sicuri. In particolare, le notizie che hanno influenzato queste opinioni positive sono state quelle sui dati durante i trial di sicurezza ed efficacia dei vaccini Moderna e AstraZeneca del 94–95% e del 100% sulle forme gravi; le notizie sull’efficacia del vaccino Pfizer contro le varianti inglese e sudafricana del virus; i risultati positivi del vaccino Reithera al termine della prima fase, che indicavano una sicurezza ed immunità del 92,5%. Quanto allo Sputnik, i buoni risultati in termini di reputazione desunta dai contenuti social si deve alla sua omologazione in 16 paesi e alla pubblicazione sulla rivista Lancet di un’analisi dei test clinici validata da esperti internazionali indipendenti, che lo hanno ritenuto sicuro oltre il 90% contro le forme sintomatiche di Covid19.

I contenuti negativi sui vaccini riguardano soprattutto i ritardi nella distribuzione e si sono rilevati in particolare con l’annuncio di Pfizer e AstraZeneca di ritardi nelle consegne ai Paesi. Sotto accusa le aziende anche per i casi di effetti allergici di un lotto del vaccino Moderna dopo la prima somministrazione in America, per i 23 decessi in Norvegia, dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer e per le reazioni avverse in Italia, sempre al vaccino Pfizer.

Tra gli 8 i vaccini presi in considerazione (Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Reithera, Curevac, Johnson&Johnson, Sanofi/GSK), quello che ha raccolto più contenuti online è Pfizer/BioNTech, circa la metà sul totale (48,8%). Sul podio, sempre dal punto di vista delle menzioni, seguono AstraZeneca (21,1%) e Moderna (19,8%). Inferiori al 4% le conversazioni sui restanti vaccini. Il trend mostra la distribuzione dei contenuti nel tempo: nel complesso la discussione sui vaccini è costante, ma per alcuni in particolare si notano dei momenti in cui la frequenza di pubblicazione si fa più intensa.

A inizio febbraio i volumi sembrano diminuire per tutti i vaccini. Nell’ambito delle percezioni generate dai vaccini, è interessante notare come queste siano state influenzate anche dalla reputazione della casa farmaceutica a cui vengono riferiti; è il motivo per cui, ad esempio, Sanofi/GSK ha generato contenuti e registrato un lieve aumento della reputazione, sebbene non abbia sviluppato un proprio vaccino, ma abbia messo a disposizione la propria struttura per produrre vaccini di altre case farmaceutiche.

Auro Palomba, Presidente di Reputation Science, osserva: “L’atteggiamento e la fiducia degli italiani verso i vaccini saranno determinanti per la capacità del nostro Paese di mettersi alle spalle il Covid il prima possibile. Purtroppo la gestione delle informazioni sui tempi della distribuzione e sull’efficacia ha contribuito in molti casi a generare perplessità e diffidenza. Adesso più che mai è necessario un cambio di passo, adottando un approccio comunicativo puntuale e trasparente. Da questa scelta dipende la ripartenza del nostro Paese”

“La conversazione online è polarizzata al momento su tre vaccini, Pfizer/BionTech (48.8% del totale), AstraZeneca (21.1%) e Moderna (19.8%). Il 34% dei contenuti è negativo e sono legati a temi di distribuzione, efficacia e percorso di sperimentazione – aggiunge Andrea Barchiesi, amministratore delegato di Reputation Science – La reputazione delle stesse aziende farmaceutiche ha un impatto importante sulla percezione dei vaccini prodotti (10.3%). Si registra una forte componente ideologica e preoccupanti livelli di disinformazione che si innestano nelle tante sacche no-vax in rete. Non è un caso se nei social si concentra il maggior attrito nelle opinioni sui vaccini (37% negativo contro 36% positivo). Aziende e istituzioni devono essere particolarmente attente nei riguardi di questo fenomeno, che è già in pieno sviluppo e può creare resistenza ai piani vaccinali, danneggiare la salute e ritardare l’uscita dalla crisi con tutto quelle che ovviamente ne consegue.”