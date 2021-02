L’ex moglie, tutt’altro che anziana e in buona salute, si rifiuta di cercare un lavoro: per la Cassazione non ha più diritto all’assegno di mantenimento. Per ottenerlo, infatti, deve almeno dimostrare di essersi impegnata nel cercare, senza successo, un impiego. La donna, invece, ha incassato per anni l’assegno dall’ex marito, un quarantaseienne di Torino che però non era più disposto a continuare a versarle il denaro, vista la rinuncia di lei a rendersi indipendente. Ora però la Suprema Corte, con l’ordinanza numero 2653/2021, ha stabilito un importante precedente che non mancherà di esere applicato in altri casi analoghi.

Già nel novembre scorso la Cassazione aveva messo nero su bianco un altro punto fermo: gli alimenti non sono più dovuti all’ex coniuge non appena lei inizia una relazione stabile e duratura anche se non basata sulla convivenza. Un pronunciamento, quello degli ermellini, che è stata subito ribattezzata “legge salvamariti”.

Già i giudici di secondo grado avevano dato torto all’ex moglie, sottolineando che, in questo caso, il mantenimento non era giustificato. La donna, tuttavia, aveva deciso di impugnare la sentenza in Cassazione, sottolineando che non era stato tenuto conto del tenore di vita ai tempi del matrimonio. Sosteneva anche che il fatto di non avere lavorato per più di 20 anni l’avesse messa praticamente fuori mercato: sosteneva di essere stata ritenuta, in Appello, solo “astrattamente idonea a svolgere attività lavorativa”, senza esempi concreti e senza tenere conto delle difficoltà che avrebbe incontrato se si fosse messa alla ricerca di qualsiasi occupazione.

Gli ermellini, però, le hanno dato torto su tutta la linea, sottolineando in particolare l’ “atteggiamento particolarmente rinunciatario” della donna. Per prima cosa hanno specificato che quando era sposata non viveva nel lusso. La Corte ha poi tenuto conto dell’età – “di soli 46 anni, quindi non particolarmente avanzata” -, delle buone condizioni di salute e dell’assenza di impedimenti alla ricerca di un impiego. D’altronde, sottolineano i magistrati, la signora potrebbe tornare a “lavorare come addetta alle pulizie”, come aveva fatto saltuariamente in passato. A convincere i giudici ad annullare l’assegno, anche il fatto che la donna avrebbe da tempo una nuova relazione stabile, tenuta nascosta e che lei alla fine aveva ammesso, giustificandola però come una “relazione amicale”. È toccato a lei anche pagare le spese processuali: 1.500 euro.

