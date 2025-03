La Cassazione: La tragedia di Rigopiano poteva essere evitata e si sarebbero salvate le vittime

La tragedia dell’hotel Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a causa di una valanga che provocò la morte di 29 persone, poteva essere evitata, secondo la Cassazione. Con una recente sentenza, sono stati disposti nuovi appelli per dieci imputati, evidenziando la necessità di un attento monitoraggio della viabilità. Se la strada verso l’hotel fosse stata priva di neve, gli ospiti avrebbero potuto abbandonare la struttura e gli eventi mortali non si sarebbero verificati. I giudici hanno sottolineato la mancanza di mezzi spazzaneve e la necessità di garantire la viabilità quale primo passo per la sicurezza delle persone.

Inoltre, la Cassazione ha puntato il dito sulla mancanza della Carta delle valanghe, uno strumento fondamentale per ridurre i rischi. L’assenza di questo documento ha impedito l’attivazione di procedure di prevenzione, contribuendo alla tragedia. La mancanza di una Carta valanghe ha portato anche alla mancanza della Carta dei rischi locali, normalmente compilata successivamente. Questa situazione avrebbe potuto evitare la ristrutturazione dell’hotel e vietarne l’uso in inverno, durante i periodi di maggiore pericolo.

Secondo la Cassazione, Rigopiano doveva essere classificato come sito valanghivo, il che avrebbe potuto prevenire il disastro impedendo l’accesso alla struttura o regolamentando l’utilizzo delle aree interne. In sostanza, diverse mancanze e errori di gestione hanno contribuito a creare un contesto in cui la tragedia si è potuta consumare, evidenziando l’importanza di una pianificazione e gestione del rischio più rigorose.