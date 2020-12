La Caserma fra poco più di un mese debutterà su Rai2 e vedrà un nutrito cast di giovani scapestrati (dai 18 ai 22 anni) finire a fare la leva militare obbligatoria in piena Prima Guerra Mondiale.

Il reality show, nato sulla scia del successo de Il Collegio – proprio come il fratello maggiore – è stato registrato nel corso di questi ultimi mesi ed andrà in onda ogni martedì per sei settimane dal prossimo 19 gennaio. La location scelta è Levico, in provincia di Trento.

“Qui imparerete a rispettare le regole, ad affrontare i vostri limiti fisici e mentali. Qui sarete tutti uguali. Qui dovrete diventare un’unica squadra”.

La prima edizione de La Caserma è ambientata nel 1917 durante la prima Guerra Mondiale (che vide l’Italia scendere in campo dal 1915 al 1918). Mai un reality show di Rai2 si era spinto così indietro nel tempo: Il Collegio, infatti, nel corso delle sue cinque edizioni è stato ambientato nel 1960, nel 1961, nel 1968, nel 1982 e nel 1992.

Come se la caveranno i ragazzi alle prese con la leva militare obbligatoria?

La Caserma, il video promo

Non è da escludere nel cast de La Caserma qualche vecchio collegiale diventato maggiorenne…