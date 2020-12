Sulla scia del successo de Il Collegio (giunto quest’anno alla sua quinta edizione) Rai Due ha deciso di replicare e proporre un altro reality su quella falsariga: La Caserma.

Il cast non sarà composto da una classe di adolescenti, ma da un nutrito gruppo di ragazzi neo maggiorenni (dai 18 ai 25) che saranno chiamati a vivere all’interno di una Caserma dovendo abbandonare vizi e virtù del mondo reale e catapultarsi in sveglie all’alba, percorsi, rigore e signorsì signore.

La prima edizione de La Caserma andrà in onda da gennaio su Rai Due.

Ecco le prime immagini de #laCaserma: il nuovo reality in onda a gennaio su #Rai2 sulla scia de #IlCollegio. 🇮🇹 pic.twitter.com/MkxZb9fMdC — TV Italiana (@TV_Italiana) December 7, 2020

La Caserma sbarca su Rai Due, ma non è l’unico nuovo reality

La Caserma non è l’unico nuovo reality che approderà in tv nel 2021: ce ne sarà anche uno (anche se non è ben chiaro su che rete) ambientato in convento.