Nel cast della prima edizione de La Caserma, nuovo reality di Rai Due nato sulla falsa riga de Il Collegio, c’è anche Erika Mattina, influencer appartenente alla comunità LGBT+ che proprio grazie ai commenti degli hater omofobi ha creato il proprio impero.

Insieme alla sua fidanzata Martina Tammaro ha creato una pagina, Le Perle Degli Omofobi, dove pubblicano a cadenza regolare tutte le offese omofobe che ricevono e che leggono online e grazie proprio ai consensi ricevuti sono fioccate le prime apparizioni televisive, da ItaliaSì a Dritto e Rovescio, fino alla pubblicazione di un libro.

Il prossimo 27 gennaio Erika Mattina debutterà in un reality grazie a La Caserma.

Il nome è stato anticipato da TV Sorrisi & Canzoni e la sua fidanzata Martina Tammaro, sui social, le ha scritto una dolcissima dedica.

“Cara Erika,

non ti ho mai raccontato tante cose.

Ho preferito tenerle per me per tutto questo tempo, ma oggi ho voglia di liberarmi e liberare anche loro.

Ci chiedono spesso “come posso fare coming out?” e il mio pensiero va dritto al 17 novembre del 2017. So che te lo ricordi anche tu.

Ogni volta salta un battito, ogni volta è un tuffo nel passato.

Ricordo i tuoi occhi, zeppi di paura e delusione, mentre mi ripetevi che ti sentivi debole e sola.

Io riuscivo a dirti solamente che eri fortissima e che non ti avrei mai abbandonata.

Era tutto vero.

La forza che sei riuscita a tirare fuori è stata immensa ed inspiegabile. Io ti guardavo con ammirazione.

Ma non posso negarti i sensi di colpa.

“Se non mi avesse conosciuto, ora non avrebbe questi problemi” me lo ripetevo ogni volta che ti sentivo giù. Ogni volta che qualcuno se ne usciva con qualche parola di troppo, ogni volta che, per colpe non tue, ti sentivi sbagliata.

Mi sono sentita la causa del tuo male per così tanto tempo. Accade ancora oggi, ogni tanto.

Mi sentivo così in colpa che ero quasi contenta quando anche io iniziavo ad avere problemi con qualcuno. Non potevo sopportare che a me fosse andato tutto bene e a te tutto male. Avrei voluto prendere tutto il tuo dolore e assorbirlo io.

Capisco ogni giorno che è vero quando dici che tu hai scelto me. Hai scelto me su tutti, ma proprio tutti.

Hai combattuto per stare con me. È stata la dimostrazione più grande che potessi regalarmi.

Avresti potuto lasciare la presa, andartene. Sarebbe stato più facile per tutti, avresti smesso di doverti sentire male.

Ma hai preferito seguire l’amore. Un amore non capito e frainteso per così tanto tempo. Un amore che tu, con infinita pazienza, hai deciso di spiegare anche a chi sembrava completamente diffidente. Sei riuscita a fare cambiare idea alle persone, sei riuscita a fare molto di più: hai insegnato tu ad amare.

E non l’hai fatto solo con me.

Ti amo infinitamente, ti sono grata per essere rimasta sempre al mio fianco. E per esserci ancora”.