La Caserma debutterà su Rai Due mercoledì 27 gennaio e questa settimana Tv Sorrisi & Canzoni ha svelato parte del cast (dato che i nomi in totale dovrebbero essere 22) e fra loro ci sono ex volti televisivi, influencer e star di TikTok.

La prima edizione de La Caserma è ambientata nel 1917 durante la prima Guerra Mondiale (che vide l’Italia scendere in campo dal 1915 al 1918). Mai un reality show di Rai2 si era spinto così indietro nel tempo: Il Collegio, infatti, nel corso delle sue cinque edizioni è stato ambientato nel 1960, nel 1961, nel 1968, nel 1982 e nel 1992.

“Ogni mattina la sveglia è alle 6.30, o prima in caso di missioni all’esterno. I ragazzi avranno un’ora di tempo per rifare i letti, sistemare la camerata, lavarsi, vestirsi, prepararsi la colazione e presentarsi nella piazza d’armi. Qui inizia la giornata che sarà composta – come spiega Tv Sorrisi e Canzoni – da addestramenti, lezioni, uscite in località spettacolari, allenamenti, sfide individuali e di gruppo. Alla sera ci si ritrova nello spaccio: la mensa è autogestita dai ragazzi. A controllare il tutto sei istruttori, ex militari di grande esperienza, con la supervisione di un istruttore capo. La notte? Scattano i turni a guardia: a rotazione un ragazzo resterà sveglio per sorvegliare le camerate”.