La Caserma debutterà su Rai Due a fine gennaio ed al contrario di quanto trapelato online nelle scorse settimane, il cast non sarà completamente maschile ma avrà anche una piccola quota rosa.

I concorrenti, infatti, saranno tutti giovanissimi di un’età compresa tra i 18 e i 22 anni (suddivisi in 15 ragazzi e 6 ragazze) e fra loro spiccano anche alcuni volti già noti, fra cui il neo-diciottenne George Ciupilan de Il Collegio ed i gemelli William e Nicholas Lapresa, noti sul web con lo pseudonimo Lapresa Twins.

Il reality è stato registrato lo scorso novembre a Levico, in Trento, dove un edificio è stato adibito a caserma vera e propria.

Cristiano Rinaldi, uno degli autori de La Caserma, ne ha così parlato fra le pagine de La Repubblica:

“Sono ragazzi di una generazione che è individualista nel profondo e qui, invece, scopre il senso del gruppo, inizia a pensare al futuro e, nella quotidianità delle giornate, nel provvedere alla pulizia dei locali, nei turni di guardia di notte in cui i ragazzi si scoprivano a ingannare il tempo scrivendo lettere, entra in un’altra dimensione vicina alla vita vera. I ragazzi hanno scoperto, grazie al fatto che bisogna portare rispetto gli uni agli altri, che è possibile parlare uno alla volta senza interrompersi e darsi sulla voce. Alcuni erano sbalorditi da questa cosa”.

La Caserma è un reality ma non ci saranno né nomination, né eliminazione inoltre – nonostante abbiano convissuto per cinque settimane con sei ex militari – nessun ragazzo ha mai usato armi vere.

La Caserma, video promo e cast

La prima edizione de La Caserma, secondo alcuni rumor, dovrebbe essere ambientata nel 1917 durante la prima Guerra Mondiale (che vide l’Italia scendere in campo dal 1915 al 1918). Mai un reality show di Rai2 si era spinto così indietro nel tempo: Il Collegio, infatti, nel corso delle sue cinque edizioni è stato ambientato nel 1960, nel 1961, nel 1968, nel 1982 e nel 1992.

Ecco il video promo e la foto di (parte) del cast: