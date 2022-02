‘La casa sul fiume’, l’atteso thriller di Gianluca Arrighi che a giugno uscirà in libreria con l’editrice Mea, diventerà un film internazionale prodotto da Vargo. La nota casa di produzione cinematografica, infatti, ha annunciato di aver acquistato i diritti del romanzo e comunicato l’imminente inizio del lavoro sulla sceneggiatura.

Alessandro Riccardi, ceo di Vargo Film, ha voluto leggere in anteprima il romanzo e se n’è innamorato, decidendo di comprarne i diritti e di realizzarne un film. Il cinema italiano si tinge quindi di giallo, con la trasposizione su pellicola dell’opera di uno tra i più grandi autori contemporanei della letteratura di genere.

Sono ancora poche le indiscrezioni trapelate, ma la Vargo ha sempre prodotto lungometraggi di alto livello e premiati in tutto il mondo, con star di Hollywood come Cristopher Lambert, Willem Dafoe e Dolph Lundgren e volti noti del cinema italiano come Maria Grazia Cucinotta e Luca Ward.