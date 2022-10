La Casa Rossa crea il dipartimento digitale

La casa di produzione Casa Rossa annuncia la creazione di un dipartimento dedicato al Digital, dalla scrittura alla produzione. Il nuovo dipartimento si chiama Casa Rossa Production, con un personale di giovani sotto i 30 anni. “Per noi – spiegano dalla Casa Rossa -l’intrattenimento non è solo in sala o in tv, ma direttamente nel nostro cellulare. Abbiamo voluto dare vita ai nostri prodotti originali dimostrando come i nuovi contenuti creativi ormai vadano sempre al passo con questi nuovi linguaggi. All’interno del nostro ‘Palinsesto 2.0’ si possono trovare quindi format variegati, capaci di intrattenere così come di far riflettere”.

Questo significa che la Casa Rossa offre “prodotti nuovi e attuali, in grado di seguire i trend del momento e mantenere allo stesso tempo la connotazione creativa, unica e distintiva della nostra realtà aziendale. Si distinguono in particolar modo le nostre rubriche dedicate a persone di ogni genere, per esempio quella ‘Le storie di…’ , attraverso la quale dimostriamo come, sebbene sui social network venga mostrata una vita perfetta, basata su parametri elevatissimi, le storie di ognuno di noi siano fatte in realtà di impegno, sofferenza, battaglie, seppur in misura diversa”. Si partirà con la storia di Federica, una ragazza che ha subito atti di bullismo ma che con il sorriso è riuscita a sconfiggerli.