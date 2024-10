La casa museo di Caterina Balivo: un’incantevole terrazza panoramica

Caterina Balivo vive a Roma con suo marito Guido Maria Brera e i loro due figli, Guido Alberto e Cora, oltre alla secondogenita di Brera, Costanza. La loro abitazione è un lussuoso appartamento nel cuore della Capitale, caratterizzato da un design moderno e minimalista, arricchito da opere d’arte e oggetti di design. Tra gli elementi che catturano l’attenzione, spicca una libreria a forma di orso, creata da Joe di Ibride Design, che funge da pezzo centrale nel soggiorno. La casa vanta anche una grande terrazza panoramica circondata dal verde, con un salottino esterno dove si possono trascorrere piacevoli momenti all’aria aperta.

Dai dettagli condivisi da Balivo su Instagram, si può notare il grande divano grigio e la parete attrezzata in mogano scuro intorno alla TV, mentre i pavimenti imitano l’effetto cemento. L’arredamento è moderno, con alcuni accenni di stile retrò, come i candelabri di ottone sul tavolo da pranzo. La cucina è dominata da un’isola ampia e presenta un angolo per le colazioni in famiglia con un tavolo e panche imbottite di tonalità beige.

La camera da letto di Caterina e suo marito è decorata con pareti floreali e un letto dai toni pastello, mentre il bagno padronale è dotato di una grande vasca in stile ottocentesco. Ogni angolo della casa è curato con attenzione e gusto, riflettendo un’interior design raffinato e ben studiato. Non si esclude che la sorella di Caterina, Sarah Balivo, architetto e set designer, abbia influenzato alcune delle scelte estetiche della famiglia.

In sintesi, l’abitazione di Caterina Balivo si presenta come un vero e proprio “museo” del design contemporaneo, con spazi ampi e ben organizzati, arricchiti da opere artistiche e dettagli unici che esprimono personalità e senso del bello. La combinazione di arredi moderni, elementi di stile classico e una meravigliosa vista su Roma rendono questo appartamento un luogo ideale per la famosa conduttrice e la sua famiglia.