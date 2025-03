La casa invasa dalla droga

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento della Polizia è scattato dopo una segnalazione di disturbo in Via Saorgio, dove un uomo stava lanciando oggetti dal balcone. Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato l’appartamento e, dopo aver ottenuto l’accesso, hanno trovato l’uomo con un comportamento nervoso.

All’interno dell’abitazione, in disordine, sono state scoperte due grandi scatole per la coltivazione indoor di cannabinoidi, da cui proveniva un forte odore di marijuana. Gli agenti hanno rinvenuto anche 11 arbusti essiccati di marijuana, per un peso totale di 1,475 kg, oltre a una busta di funghi allucinogeni, materiale per il confezionamento e 355 euro in contanti.

La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato gode della presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva.