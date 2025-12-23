La casa di Stefano De Martino a Milano

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi, trascorre gran parte dei suoi giorni a Roma a causa dei suoi impegni lavorativi. Inizialmente soggiornava in hotel, ma poi ha deciso di affittare un appartamento nel quartiere Prati. A Roma e a Milano, dove vive suo figlio Santiago, De Martino abiterebbe in case in affitto, mentre a Napoli, sua città natale, possiede una villa a Posillipo con accesso diretto al mare.

Appassionato di design, De Martino non rinuncia a dare un’impronta personale agli spazi in cui vive, anche quando non ne è proprietario. Recentemente è stato fotografato durante un trasloco a Milano, che lo ha portato a poca distanza dalla sua precedente abitazione e gli ha permesso di rimanere vicino a suo figlio. Dopo mesi in cui aveva mostrato solo scorci della sua nuova casa milanese sui social, De Martino ha finalmente condiviso un video e alcune immagini degli interni.

Il suo stile è immediatamente riconoscibile, con tonalità forti e decise come marrone, blu e grigio antracite, abbinate a pareti e tende bianche, e il legno come materiale principale. Nel soggiorno, spicca un tavolo da otto posti con sedie di design e un lampadario Flos dal valore di circa 4.000 euro. La parete attrezzata, completamente chiusa con ante in legno, integra la televisione e gli altoparlanti, richiamando un’estetica vintage.

La cucina, separata dal soggiorno da una porta finestra, ospita un tavolo da otto posti. Accanto all’ingresso, De Martino ha collocato un albero di Natale decorato esclusivamente con luci. Nel complesso, il risultato è uno spazio dal carattere deciso ma equilibrato, piacevole e coerente, che sembra rispecchiare la personalità del conduttore.