La casa di Checco Zalone a Bari Vecchia: un affaccio sul mare

Checco Zalone torna su Canale 5 con il suo show “Amore + Iva”, che andrà in onda questa sera, giovedì 10 aprile 2025. L’one man show, registrato all’Arena di Verona, presenta il meglio del suo spettacolo teatrale del 2023, con battute, canzoni, parodie e imitazioni in perfetto stile Zalone. Il comico, noto per i suoi successi cinematografici come “Tolo Tolo” nel 2020 e il recente singolo “L’ultimo giorno di patriarcato” uscito in occasione della Giornata Internazionale della Donna, continua a mantenere un grande seguito, mentre i fan attendono il suo ritorno sul grande schermo.

Luca Medici, questo il vero nome di Checco Zalone, è molto riservato riguardo alla sua vita privata, ma vive a Bari, nella storica Bari Vecchia, in una casa moderna e hi-tech con vista mare. Sebbene poco si sappia della sua abitazione, un articolo di Vittorio Zincone sul Corriere della Sera fornisce alcune informazioni. La dimora ha un grande terrazzo arredato con gusto e un salone che ospita un pianoforte a coda, che Zalone ha acquistato dopo il successo di “Sole a catinelle”. Il comico ha rivelato che il pianoforte è l’unico oggetto costoso che possiede, paragonandolo a quelli di Pippo Baudo e Herbie Hancock, ed evidenziando la sua passione per la musica, risalente ai suoi esordi a Zelig. Nonostante la sua popolarità, il comico preferisce mantenere un profilo basso, evitando di condividere dettagli della sua vita sui social.