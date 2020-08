Dopo quattro edizioni di enorme successo, La Casa di Carta chiude definitivamente i battenti con il quinto ed ultimo capitolo.

“Abbiamo trascorso quasi un anno pensando a come sciogliere la banda” – ha rivelato Alex Pina ad EW – “A come mettere alle strette il Professore, e creare situazioni irreversibili per molti personaggi. Il risultato è la quinta parte della Casa di Carta. La guerra raggiungerà livelli estremi e selvaggi, ma sarà anche la stagione più epica ed emozionante“.

E dopo un primo periodo di blocco a causa del CoronaVirus, gli attori sono tornati sul set per registrare le prime scene della quinta stagione, dove rivedremo sia Berlino (grazie a dei nuovi flashback), sia gli interni e gli esterni del Banco de España, oltre tutti gli attori storici e qualche new entry, come ad esempio Miguel Angel Silvestre di Sense8.

Ecco le prime foto di backstage dal set:

OMG!!! I THINK I’M ABOUT TO HAVE A HEART ATTACK!! WE’RE GETTING ALICIA CONTENT & NAJWA IS JUST STUNNING!!! I CAN’T!!!😭😭😭😍😍@najwa_nimri #LCDP5 #NajwaNimri pic.twitter.com/wsJqU9YIyV — Najwa Nimri Addict (@TeAmoNajwa_) August 17, 2020