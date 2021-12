L’ultima stagione de La Casa di Carta ha debuttato da pochi giorni su Netflix e una delle protagoniste è in pieno tour promozionale in USA. Úrsula Corberó ieri è stata ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e ha raccontato un’aneddoto curioso su una sua fan speciale. L’attrice ha rivelato di aver incontrato Madonna in aereo ed ha anche aggiunto che la popstar le avrebbe confessato che Tokyo è il suo personaggio preferito della serie.

“Prima de La Casa di Carta nessuno mi riconosceva. Chi è il vip che mi ha sorpreso di più quando mi ha detto che è un mio fan? Direi assolutamente Madonna. So che sembra pazzesco, ma è verissimo. Ascoltate, perché è una storia un po’ strana. Ero a Los Angeles e stavo tornando a Madrid, ma dovevo fare scalo a Londra. Quando sono salita sull’aereo, sono andata in bagno e quando sono tornata al mio posto ho trovato Madonna. Lei era comodissima, mi ha guardata, ha messo la gamba sul mio sedile, poi il piede. A un certo punto mi ha detto: ‘Hey ma ciao’. Ho provato a dire qualcosa, ma non ci sono riuscita, nemmeno una parola. Madonna mi ha chiesto: ‘Stai bene? Sai chi sono io?’. È stato molto imbarazzante. Poi – sempre guardandomi fissa – mi ha detto: ‘Scusami, sono qui perché volevo dirti che sono una tua grandissima fan. Guardo sempre La Casa di Carta e Tokyo è il mio personaggio preferito’. Anche in quel momento ho cercato di rispondere, ma non sono riuscita a dire nulla di particolare. Poi le ho detto che anche io ero una sua fan, lei mi ha scritto il suo numero su un foglietto ed è andata via. Mi sono ritrovata con un pezzo di carta con il cellulare della regina del pop. Per me è stato davvero incredibile”.

Chi l’avrebbe mai detto che la biondina di Fisica o Chimica avrebbe fatto impazzire Madonna, la madre di tutte le popstar…



