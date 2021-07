Se ancora non avete visto la quarta stagione de La Casa di Carta scappate immediatamente, altrimenti benvenuti. Il quinto e ultimo capitolo della famosissima serie spagnola arriverà su Netflix il prossimo 3 settembre 2021 (qui trovate le foto del backstage) e per l’occasione il papà del telefilm ha rilasciato un’intervista. Lo showrunner Álex Pina durante una chiacchierata con EW ha ricordato la morte di Nairobi ed ha spiegato perché è stata necessaria. Nel parlare del personaggio interpretato da Alba Flores, il regista ha rivelato che nella nuova stagione assisteremo finalmente allo scontro diretto tra il Professore e la sua banda e la Polizia.

“Stiamo già vedendo una delle conseguenze della morte di Nairobi. Il resto del team la vede come una chiamata all’azione nella guerra contro il sistema e le autorità. La loro compagna defunta è sempre molto presente, a volte parlano di lei. Nairobi illuminerà la loro lotta nell’ultima stagione”.

Nairobi ha rappresentato il cuore della banda e penso che in quest’ultima stagione avrebbe avuto difficoltà ad inserirsi, dal momento che proporremo uno scontro diretto. Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, uno che non era fatto per il confronto diretto. Ma la sua eredità ispirerà gli altri personaggi.

La quinta stagione sarà molto diversa dalle precedenti, ci sarà una vera guerra. L’idea romantica di una rapina senza vittime, di una lotta per la libertà e la resistenza senza ferire nessuno si schianta contro il muro della realtà in quest’ultima stagione. D’ora in poi, i personaggi dovranno combattere per la propria vita. Questa stagione vedrà la totale distruzione”.