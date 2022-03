La Casa del Grande Fratello Vip, che per sei mesi ha ospitato ben 38 persone, è stata smantellata dalla produzione. Le telecamere sono state tutte smontate e messe al sicuro, così come i vari schermi presenti in camera ed in Confessionale. Anche i divani blu, protagonisti di ben 49 prime serate, sono stati incartati e rispediti allo sponsor, mentre tutte le stoviglie, la biancheria e l’oggettistica, è stata data in beneficenza come ogni anno.

La Casa del Grande Fratello Vip è già stata smantellata, ecco il video di cosa è rimasto:

Prima che il reality iniziasse, il Grande Fratello in persona, ovvero il capoprogetto Andrea Palazzo, aveva così descritto la Casa.

“Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio”.

Anche Alfonso Signorini aveva parlato della nuova Casa, ricreata su misura per Manuel Bortuzzo.