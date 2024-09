La carriera e l’incontro con il giornalista

La giornalista Daniela Vergara è stata la seconda moglie di Luca Giurato, noto volto della RAI, scomparso all’età di 84 anni l’11 settembre 2024. I due si conobbero a Montecitorio e si sposarono oltre vent’anni fa, ma non ebbero figli; Luca Giurato aveva un unico figlio dalla prima moglie, Gianna Furio, che gli ha dato il titolo di nonno.

Daniela Vergara è nata nel 1951 ad Alessandria d’Egitto da una famiglia dell’antica nobiltà napoletana. La sua famiglia si trasferì poi a Milano, dove Daniela studio alla Scuola europea di Varese, sviluppando una passione per il giornalismo. La carriera di Vergara iniziò a Roma presso l’agenzia parlamentare Agenparl, dove si occupò di politica interna.

Nel 1981, Vergara entrò in RAI, lavorando al giornale radio. Divenne giornalista professionista nel 1982 e, nel corso della sua carriera, si specializzò nella copertura di politica e cronaca giudiziaria. Alla fine degli anni ’80, passò al Tg3 come conduttrice, per poi approdare al Tg2 nel 1995, dove presentò l’edizione delle 20:30, continuando a seguire gli eventi legati al Quirinale. Talvolta ha preso parte al mondo dello spettacolo come attrice, interpretando sé stessa in programmi e film, come in Un medico in famiglia e Zora la vampira.

Il loro incontro fu descritto da Giurato come un colpo di fulmine, tanto che rimase colpito dalla voce di Daniela durante una telefonata per notizie. Dopo diverse conversazioni, Giurato decise di cercarla a Montecitorio, dove la trovò in un corridoio. All’inizio, Daniela si concentrò sul lavoro, ma giurato fece di tutto per invitarla a prendere un caffè e, successivamente, a cena. Questo portò infine a un matrimonio dopo un breve periodo di convivenza.

Luca Giurato, noto per le sue gaffe professionali, ironizzò sulla propria determinazione nel corteggiare Daniela, affermando di aver affrontato “le sette fatiche di Ercole” per conquistarla, un errore più che comprensibile, visto che tradizionalmente si parlerebbe di dodici fatiche. La storia d’amore tra i due è stata quindi contraddistinta da una commedia romantica, unita da una carriera prestigiosa nel mondo del giornalismo.