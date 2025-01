La capitale dello sci e del buon cibo: 8 giorni alla scoperta della Val di Fassa, dove il Trentino è una terra di sapori

Natura e la festa del Desmontegar

Diario di viaggio in Val di Fassa

Giorno 1: Partiamo da Montefiascone per le ferie a Moena. In autostrada, ci fermiamo per un caffè a Fabro. Dopo vari rallentamenti, raggiungiamo Trento e visitiamo il Duomo e Torre Vanga. Ammiriamo la Cattedrale di San Vigilio e gli altri monumenti in Piazza Duomo. Proseguiamo verso Moena, pernottando all’Hotel Foresta, dove ci assegnano la nostra solita camera.

Giorno 2: Facciamo colazione e ci dirigiamo a Collalbo per prendere il trenino del Renon, che offre panorami splendidi. Ci fermiamo a Bolzano, passeggiando nel centro storico, visitando Piazza Walther e il Duomo di Santa Maria Assunta. Rientriamo all’hotel per cena e mangiamo abbondante.

Giorno 3: Visitiamo l’Eremo di San Romedio, noto per la leggenda con l’orso. Dopo la visita, pranziamo al Ristorante al Maso. Visitiamo poi Castel Thun, noto per l’architettura medievale e moderna. Rientriamo in hotel per rilassarci.

Giorno 4: Visitiamo la Chiesa di San Giorgio a Castello di Fiemme. Provando a fare una degustazione all’Agribirrificio Maso Alto, troviamo chiuso. Pranziamo al Lago Santo, assaporando specialità locali. La cena a tema “Sapori d’Autunno” è ricca di piatti e vini scelti.

Giorno 5: Ci dedichiamo a shopping a Predazzo e a Moena, comprando salumi locali e specialità regionali. Pranziamo al Maso Lena e godiamo del panorama. Rientriamo e ceniamo con piatti locali, trovando una sorpresa nei tovaglioli.

Giorno 6: Partecipiamo alla Desmontegada, la festa del rientro degli animali dall’alpeggio. Arriviamo a Fiera di Primiero, godendoci la sfilata con tradizionali abiti e animali decorati. Dopo la festa, visitando Paneveggio, ammiriamo il cervo e ci informiamo sulla storia del legno per violini. Ritorniamo all’hotel per una serata di cena e relax.

Giorno 7: Finalmente torniamo a casa, dopo aver visitato Rovereto e comprato le mele lungo la strada. Siamo stanchi ma soddisfatti, avendo percorso 1925 km. Per il prossimo viaggio, potremmo considerare un hotel diverso, ma vogliamo ritornare all’Hotel Foresta.