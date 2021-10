Virale su TikTok Way Back Then, la canzone simbolo della serie Netflix Squid Game: chi c’è dietro questa composizione.

La Squid Game mania è esplosa in tutto il mondo. La serie Netflix, al momento la più vista sulla piattaforma, sta collezionando numeri incredibili, ai livelli di La casa di carta. E il segreto del successo sta anche nella musica, in particolare nella canzone Way Back Then, diventata virale su TikTok grazie anche a challenge come #dalgonacandychallenge. Ma chi c’è dietro a questo brano che ha conquistato ragazzi di tutte le età?

Way Back Then: la canzone della colonna sonora di Squid Game

Dietro a questo brano c’è il compositore Jung Jae-il, meno conosciuto tra il grande pubblico ma famoso tra gli appassionati per aver firmato le colonne sonore di film sudcoreani importantissimi come Parasite, pellicola che ha vinto l’Oscar non molto tempo fa.

Il pezzo è stato utilizzato per un paio di challenge su TikTok. La #greenlightredlightchallenge vede i protagonisti giocare a 1-2-3 stella con una bambola intenta a controllare i movimenti. Mentre la #dalgonacandychallenge chiede agli utenti di mostrare la propria abilità nel cucinare un biscotto fatto di zucchero e bicarbonato. Sono già centinaia di milioni di video dedicati a questa sfida che ha appassionato tutto il mondo. Almeno quello del più famoso social cinese.

La trama di Squid Game

Al successo della serie Netflix ha contribuito non solo la spinta di TikTok e delle sue challenge, ma anche una trama tanto semplice quanto avvincente. Protagonisti infatti sono dei personaggi che si sfidano in un gioco per cercare di vincere oltre 36 milioni di euro. In palio c’è però anche la vita. Serie televisiva sudcoreana scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, è stata pubblicata in tutto il mondo il 17 settembre 2021, diventando virale nel giro di poche settimane.

Ascoltiamo insieme Way Back Then:

