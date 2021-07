Elisabetta Gregoraci, Anno zero: la prima canzone della showgirl e conduttrice di Battiti Live, nuovo tormentone dell’estate.

Dalla conduzione alla canzone il passo non è poi così lungo. Anche Elisabetta Gregoraci, nell’estate dei tormentoni ‘televisivi’, ha scelto di buttarsi nella mischia. Dopo anni al timone di Battiti Live, nell’edizione 2021 presenterà al grande pubblico la sua prima canzone. E non poteva che essere un tormentone estivo. S’intitola Anno zero ed è un reggaeton che sarà molto protagonista nelle cinque serate pugliesi dedicate alla musica italiana e internazionale. Ecco tutti i dettagli svelati dalla neo-cantante.

Elisabetta Gregoraci: la prima canzone è Anno zero

Da cinque anni al timone della kermesse musicale più attesa dell’estate con Alan Palmieri, direttore artistico di Radio Norba, la showgirl a sentire parlare di musica per tanto tempo si è fatta tentare, e ha deciso di mettersi alla prova su invito dello stesso Palmieri che, quasi per gioco, le ha detto durante il lockdown di avere una canzone pronta per lei.

Elisabetta Gregoraci

Spiega la conduttrice calabrese, classe 1980: “All’inizio avevo detto di no, cantare non è il mio mestiere, ma poi ho sentito il brano e mi piaceva molto (…) Mi sono fatta aiutare da alcuni coach di canto ed è andata bene, mi hanno detto che potrei continuare a studiare, ho un bel timbro di voce“. La showgirl ha però sottolineato: “Non è che ora voglio diventare una cantante“.

Il tormentone estivo di Elisabetta Gregoraci

Il pezzo è un semplice reggaeton che parla di libertà e trasmette buonumore. Quello che ci vuole dopo un periodo così difficile. Il suo sarà un vero tormentone estivo, ma tra quelli lanciati dagli artisti che partecipano a Battiti Live sono anche altre le canzone che le sono rimaste nel cuore: “Ovviamente quella di Orietta Berti, Fedez e Lauro, ma mi piacciono molto anche il pezzo di Alessandra Amoroso e quello di Nek“.

