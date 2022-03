Matteo Bocelli, Dimmi: la nuova canzone in italiano del figlio d’arte, scritta con Mahmood.

Nuovo singolo per Matteo Bocelli. Il giovane cantante figlio d’arte, dopo aver conquistato il mondo intero a soli 23 anni, è pronto a confermarsi anche in Italia con il suo primo brano in italiano. Una canzone il cui testo è scritto con un autore non proprio sconosciuto: Mahmood. S’intitola Dimmi ed è un brano che punta a fare di Bocelli jr. una vera star anche nel nostro panorama musicale mainstream. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo brano.

Matteo Bocelli, Dimmi: la nuova canzone

Singolo uscito per Polydor e Universal Music, Dimmi vanta un testo scritto a quattro mani dallo stesso Matteo con Alessandro Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2022 con Brividi. Alla produzione ci sono invece Jesse Shatkin, già al lavoro con artisti del calibro di Camila Cabello, mentre il missaggio è affidato a Josh Gudwin, collaboratore di nomi importantissimi, da Elton John a Justin Bieber.

Matteo Bocelli

Canzone in cui le sonorità urban si uniscono allo stile pop classico di Matteo, questa ballata d’amore mette in risalto tutte le qualità del giovane Bocelli, non solo quelle vocali. L’artista si cimenta infatti anche con la chitarra, strumento che suona fin da bambino. Del brano è stata già rilasciata anche una versione in lingua spagnolo, con il titolo Dime. Ascoltiamo però insieme la versione italiana:

La carriera di Matteo Bocelli

Il giovane artista figlio d’arte sta bruciando rapidamente le tappe. Dopo aver collaborato con il padre Andrea si è guadagnato il suo primo contratto discografico con la Capitol Records, storica etichetta americana di artisti come Paul McCartney e Katy Perry.

Modello famoso in tutto il mondo, protagonista anche di una campagna promozionale con Jennifer Lopez, ha già debuttato con il singolo Fall on Me, in grdo di raggiungere oltre 300 milioni di stream in tutto il mondo, e poi con Solo e Close.