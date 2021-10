Sting ha presentato, in anteprima, il nuovo brano The Bridge, canzone che dà il titolo al nuovo album del cantautore in uscita a novembre.

Il 19 novembre, Sting aggiungerà – alla sua illustre discografia – un nuovo album solista, intitolato The Bridge. Sarà il tredicesimo album da solista del leggendario cantante/cantautore/frontman dei Police e il primo da 57th & 9th del 2016. Di recente ha condiviso un nuovo singolo estratto dall’album, Rushing Water, abbinato a un nuovo video musicale. La canzone, una composizione ritmica con la caratteristica presenza vocale di Sting, è la seconda presentata in anteprima dal nuovo disco in uscita.

Sting

Sting, The Bridge: il brano dal vivo del nuovo disco

Sting è pronto a pubblicare un nuovo album. The Bridge uscirà il mese prossimo e – da questo nuovo lavoro discografico – il cantautore ha pubblicato due brani: If It’s Love e Rushing Water. La scorsa settimana, mentre suonava all’Acropoli di Atene, Sting ha presentato anche il brano che dà il titolo al nuovo album. Il video dal vivo in anteprima:

Sting ha iniziato a suonare all’Acropoli, presentando – per la prima volta – The Bridge. Il cantautore ha composto la canzone in solo-acustica ed rappresenta una fluttuante rimuginazione sulla vita e la mortalità: “Siamo solo sacche di sangue e ossa“. Lì, in Grecia, l’artista ha trascorso anche un po’ di tempo con Eric Burdon, l’ex frontman degli Animals.

La serie Only Murders in the Building di Hulu

Molti fan sono rimasti piuttosto sorpresi nel vedere Sting apparire in Only Murders in the Building nuova serie targata Hulu. Il co-creatore John Hoffman ha rivelato il modo in cui il famoso musicista è stato coinvolto all’interno dello spettacolo.

Sting interpreta una versione più irritabile di se stesso, che diventa uno dei sospettati dell’omicidio di Tim. Parlando con E! News, John ha rivelato che il personaggio era sempre stato ideato e scritto come una celebrità riconoscibile, ma non si sarebbe mai aspettato di ingaggiare Sting per la parte: “Pazzesco, vero?” ha detto. “Abbiamo pensato tutti, ‘Beh, buona fortuna’, ma tutto è nato dall’idea che, in questo tipo di edifici a New York, ciò può accadere“.