la canzone più ascoltata di sempre è Blinding Lights

Sorpasso in vetta su Spotify: la nuova canzone più ascoltata di tutti i tempi è Blinding Lights di The Weeknd.

Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per The Weeknd. Il cantautore canadese è appena riuscito in una nuova clamorosa impresa: superare Ed Sheeran nella corsa alla canzone più ascoltata di tutti i tempi su Spotify. Fin qui la piattaforma svedese aveva visto in testa a questa importante graduatoria uno dei brani più amati dell’artista inglese, Shape of You, oggi ascoltata per più di 3 miliardi e 332 milioni di volte. Da qualche ora però The Weeknd è riuscito in un clamoroso sorpasso con Blinding Lights, la super hit pubblicata ormai oltre tre anni fa.

The Weeknd si prende la vetta di Spotify

Per il momento è solo una questione di una manciata di stream a fare la differenza tra le due mega hit, quella di The Weeknd e quella di Sheeran. Il sorpasso è però si è ormai consumato, e tutto fa credere che possa esserci presto anche un allungo da parte dell’artista canadese, visto l’andamento degli ultimi anni.

The Weeknd Blinding Lights

Ad oggi, infatti, Blinding Lights può contare circa 3.332.162.962 ascolti, contro i “soli” 3.332.013.196 di Shape of You. Scivola così al secondo posto Sheeran, che pure non può certo lamentarsi di numeri che sono e rimangono comunque clamorosi, se è vero che altre super hit come Someone Like You di Adele o la più recente As It Was di Harry Styles al momento superano non di molto il miliardo e mezzo di ascolti sulla piattaforma svedese. Anche se il trend, da questo punto di vista, potrebbe essere sulla lunga distanza favorevole al brano dell’ex One Direction.

Shape of You resta in vetta in un’altra classifica

Va detto, comunque, che il primato su Spotify non significa automaticamente il primato su tutti i livelli per quanto riguarda lo streaming. Al di là del fatto che alcune piattaforme non rendono disponibili i propri dati di ascolto, sappiamo infatti che su YouTube resta ampiamente al primo posto proprio Ed Sheeran con la sua Shape of You, che è stata visualizzata oltre 5,8 miliardi di volte, cui si aggiungono i 900 milioni del lyric video.

Un totale che si avvicina ai 7 miliardi di ascolti totali generati solo dalla principale piattaforma per video, che fa davvero impallidire e imbarazzare i risultati di Blinding Lights, ferma a “solo” un miliardo e 400 milioni di views per quanto riguarda sia video che audio ufficiale: