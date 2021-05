Diodato ha scritto una canzone dedicata a Roberto Baggio, L’uomo dietro al campione. Farà parte della colonna sonora del film Il divin codino

Diodato torna a scrivere una canzone per un film. Stavolta la pellicola in questione è Il divin codino, lavoro originale prodotto da Netflix e dedicato alla storia di Roberto Baggio, uno dei più grandi calciatori italiani di sempre. Il film sarà disponibile dal 26 maggio, mentre la canzone verrà pubblicata già il 14 maggio.

Diodato, L’uomo dietro il campione: la canzone per Roberto Baggio

Il nuovo brano del cantautore di origine tarantina prova a raccontare in musica la storia leggendaria del divin codino, un calciatore che è stato ben più di un campione sul rettangolo verde. Rinvigorita dal ritmo mid-tempo trascinante, si basa su un arrangiamento dinamico e in salsa rock, accompagnamento sonoro per un testo gentile, nello stile di Diodato.

Diodato

Pallone d’oro, icona di coraggio e determinazione, Roby ha indossato la 10 di alcune delle squadre più importanti del calcio italiano, dalla Juventus al Milan, dall’Inter alla Fiorentina, passando per Bologna, Brescia e altre ancora. Un 10 fuori dal tempo che ha messo d’accordo i tifosi di tutta Italia, diventando un simbolo amato ancora oggi.

Diodato in concerto dopo i premi del 2020

Il cantuatore vincitore di Sanremo 2020 tornerà ad abbracciare il suo pubblico nel 2021 con uno speciale live all’Arena di Verona il 19 settembre. Un grande ritorno per Antonio, che proprio a Verona aveva realizzato l’emozionante video per Europe Shine a Light con la sua storica esibizione sulle note di Fai rumore.

Un’esibizione che era stata solo la ciliegina sulla torta di un anno eccezionale, iniziato con la conquista di Sanremo e proseguito con un David di Donatello, i Nastri d’Argento, un Ciak d’oro e tanti altri premi, grazie soprattutto a un brano che ha conqustato pubblico e critica, come Che vita meravigliosa. Riuscirà la canzone su Roberto Baggio a essere altrettanto apprezzata?

Di seguito il video ufficiale di Che vita meravigliosa: