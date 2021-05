U2 e Martin Garrix insieme per la canzone degli Europei: la band irlandese collabora con il dj per l’inno ufficiale di Euro 2021.

Collaborazione in vista per gli U2 e Martin Garrix in vista di Euro 2021. La storica band irlandese guidata da Bono canterà l’inno ufficiale della manifestazione calcistica continentale, con l’accompagnamento del dj olandese. Il brano si intitolerà We Are the People, come anticipato dal Sun, che ha avvistato in questi giorni la rock band e il famoso disc jockery a Londra per la registrazione del video ufficiale.

U2 e Martin Garrix: We Are the People per Euro 2021

Stando a quanto rivelato da una fonte al tabloid inglese, Martin adora il calcio ed è stato contentissimo di questa opportunità. Stesso discorso per Bono e compagni, che hanno raggiunto nuovi traguardi grazie a questa collaborazione. Insieme la rock band irlandese e il dj olandese hanno creato un inno definito, da chi lo ha già sentito, incredibile.

U2

In precedenza avevano realizzato canzoni per gli Europei di calcio grandi artisti come Enrique Iglesias, David Guetta, Zara Larsson e Nelly Furtado. Tra l’altro, lo stesso Garrix aveva già confermato di essere stato perscelto per la colonna sonora della manifestazione continentale nell’ottobre 2019.

Euro 2021: quando uscirà la canzone

Gli Europei partiranno l’11 giugno e avranno fine l’11 luglio 2021, con finale da disputare al Wembley Stadium. Non sappiamo quando uscirà il brano scritto da Garrix e dagli U2, ma con tutta probabilità mancheranno poche settimane. Non resta che attendere l’arrivo di una canzone destinata a entrare nel cuore dei fan di calcio, un inno che vuole essere emblema di ripresa dopo il lungo incubo della pandemia da Covid-19.