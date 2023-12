La canzone natalizia di Steven Wilson generata con l’Ai

“December skies” è il titolo del brano creato dal rocker dei Porcupine Tree con l’aiuto di ChatGPT.

Steven Wilson, conosciuto per essere il fondatore e il frontman dei Porcupine Tree, ha composto la musica di “December skies“, ma il testo è stato scritto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale secondo le regole dettate dal rocker: “non usare la parola Natale” e “si devono sentire il freddo e la solitudine“.

La canzone natalizia di Steven Wilson

“Scrivi il testo di una canzone di Natale nello stile di Steven Wilson. Non usare la parola Natale. Si devono sentire il freddo e la solitudine“. Queste sono le istruzione che il rocker ha dato a ChatGPT affinché il sistema generasse una canzone a tema natalizio, le cui musiche sono state poi elaborate da Steven Wilson. La creazione è stata pubblicata con il titolo “December Skies“.

L’idea di scrivere una canzone natalizia con al contributo dell’intelligenza artificiale, è sorta in seguito ad una sfida proposta da un amico di Steven Wilson, il quale si chiedeva il motivo per il quale il rocker non avesse mai inciso una canzone natalizia.

Il musicista dei Porcupine Tree avrebbe poi affermato che le canzoni di Natale non sono il suo genere, e su suggerimento dell’amico avrebbe deciso di affidarsi all’intelligenza artificiale. “Sono rimasto scioccato da quanto il processo sia stato immediato e da quanto sia stato facile guidarlo“, ha detto in seguito.

Invece, per quanto riguarda l’uso dell’AI nel campo musicale, ha detto istintivamente di “considerarla una minaccia per i musicisti“, tuttavia ne riconosce la portata rivoluzionaria. “December Skies” “è un esperimento per cercare di fare mio questo strumento e integrarlo nel processo creativo. E ovviamente anche per divertirmi a fare una cosa che altrimenti non avrei mai fatto“, ha affermato Steven Wilson.

Ascolta “December Skies” accompagnata dal video della canzone, anch’esso generato con un sistema di intelligenza artificiale.