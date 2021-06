In un’ora è il nuovo singolo di Shade, colonna sonora di Love Island Italia: nel video del brano, l’artista canta in compagnia di Giulia Salemi.

Shade ritorna sulle scene musicali, dopo un lungo periodo di chiusura e le restrizioni imposte dalla pandemia di Coronavirus, presentando In un’ora, un brano – oscillante tra il pop e il rap – che dà il suo benvenuto all’estate e che racconta proprio di un amore nato dai balconi durante il lockdown. Online è disponibile il brano della traccia, nel quale l’artista canta, al fianco di Giulia Salemi. La canzone funge da colonna sonora del programma Love Island Italia, condotto da Giulia De Lellis.

Shade

Si intitola In un’ora, il nuovo brano di Shade di cui è arrivato il video online. Nel videoclip, l’artista è accompagnato da Giulia Salemi che balla sulle note di questa nuova traccia del rapper, che funge da colonna sonora per il programma LoveIsland Italia, condotto da Giulia De Lellis. Come Shade ha raccontato a Repubblica.it, “Scrivo e canto le canzoni che mi piacciono. Non lo farei se non mi divertisse. Mi piace scrivere canzoni, pensare e realizzare i video, e per fortuna l’intero processo creativo è un sempre un perfetto equilibrio tra quello che piace a me e quello che piace alle persone che ascoltano la musica“. Il video:

Anche se il brano è stato utilizzato come colonna sonora del programma, Shade afferma che questo evento non era stato affatto previsto: “Il brano non era nato per fare parte dello show. L’incontro con la produzione è nato casualmente. Il brano l’ho scritto un anno fa, racconta una storia molto legata al lockdown, ad un tentativo di approccio di una ragazza nell’unico modo possibile in quel momento, da un balcone a un altro, ed era rimasto nel cassetto, l’avevo realizzato troppo a ridosso del brano estivo dello scorso anno e non ci avevo più pensato. L’ho ripresa in mano di recente ed è nata questa occasione di proporla in televisione“, afferma a Repubblica.it.

Un nuovo album in arrivo

In un’ora, dunque, sarà la canzone che ascolteremo di continuo, qualora decidiamo di sederci sul divano e guardare LoveIsland Italia, dating show condotto da Giulia De Lellis. Nel programma televisivo, ci sarà un gruppo di single, definiti i Lovers, che avranno l’opportunità di soggiornare in una villa, situata a Gran Canaria, al fine di trovare l’amore. Chi ci riuscirà, si aggiudicherà un premio in gettoni d’oro. Il programma televisivo – prodotto da Fremantle per Discovery Italia – andrà in onda dal 7 giugno 2021 su Discovery+.

Come lo stesso artista ha riferito, nel corso della sua intervista a Repubblica.it, qualcosa bolle in pentola, ossia un nuovo lavoro discografico: “C’è un disco in fase di lavorazione, ci sono tante tante tracce sulle quali sto lavorando e molte collaborazioni in piedi. Sarà uno Shade molto diverso da quello di adesso, da quello delle hit. Mi sono aperto, ho cercato una veste nuova, sia nei suoni che nelle parole, qualcosa che mi sta molto meglio addosso, in cui mi sento più a mio agio“.