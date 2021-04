Durante la Final Four della NCAA, Miley Cyrus ha cantato We Will Rock Rock You e Don’t Stop Me Now, due classici brani dei Queen.

Miley Cyrus ha cantato due brani classici dei Queen – We Will Rock You e Don’t Stop Me Now – durante una performance alla Final Four del torneo di basket maschile NCAA. La cantante ha dato il via al suo live con un’introduzione drammatica, uscendo impettita dal backstage al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, indossando occhiali da sole neri ed enormi. E mentre saliva sul palco, si è resa protagonista del medley dei suddetti brani della band di Freddie Mercury.

Miley Cyrus

Miley Cyrus canta i brani dei Queen alla Final Four della NCAA

Miley Cyrus ha interpretato due iconiche canzoni dei Queen, ossia We Will Rock You e Don’t Stop Me Now in occasione della Final Four del torneo di basket maschile della NCAAA. Oltre alle canzoni della band di Freddie Mercury, la cantante ha eseguito anche Heart of Glass dei Blondie e Edge of Midnight, un mash-up del suo singolo Midnight Sky e Edge of Seventeen di Stevie Nicks.

Ecco il video della performance:

La Cyrus ha suonato molte canzoni rock classiche, nel corso della sua carriera, tra cui Black Dog e Babe I’m Gonna Leave You dei Led Zeppelin, Comfortably Numb dei Pink Floyd e Wish You Were Here, Pour Some Sugar on Me dei Def Leppard, Landslide dei Fleetwood Mac, Lucy in the Sky With Diamonds dei Beatles, Nothing Else Matters dei Metallica (dei quali sta realizzando un album di cover) e Tiny Dancer di Elton John.

La cantante sarà la nuova voce dei Queen?

Visto che Miley ha interpretato le due canzoni dei Queen si è ipotizzato, già da qualche tempo in verità, che potrebbe diventare la nuova voce del gruppo, capitanato – fino al 1993 – dall’istrionico Freddie Mercury. Certo, si tratta solamente di supposizioni ed ipotesi, anche se alcuni credono che potrebbe sostituire Adam Lambert.

Al di là delle congetture, Miley ha avuto una decisiva svolta rock negli ultimi tempi. Oltre ai brani già citati, la cantante di Wrecking Ball ha eseguito cover di Heart of Glass durante lo show TikTok Tailgate organizzato a febbraio prima del Super Bowl. Ha anche interpretato “Rebel Girl dei Bikini Kill, Head Like a Hole dei Nine Inch Nails e Jolene di Dolly Parton, con ospiti speciali Billy Idol e Joan Jett.