Miley Cyrus si esibirà al Super Bowl 2021, insieme ad altri importanti artisti del panorama musicale. La cantante prenderà parte al TikTok Tailgate.

Miley Cyrus farà un’apparizione al Super Bowl di quest’anno. La cantante di Plastic Hearts ha annunciato che si sarebbe esibita al primo TikTok Tailgate del Super Bowl che avrà luogo il 7 febbraio. “Ci sarò per TikTok Tailgate!!! Non vedo l’ora di mettere su uno spettacolo per gli ospiti d’onore della NFL prima della partita… Operatori sanitari di Tampa e di tutto il paese!“, ha scritto l’artista sui suoi canali social. Molti altri artisti saranno coinvolti nel Superbowl quest’anno. Jazmine Sullivan ed Eric Church eseguiranno l’inno nazionale e H.E.R. dovrebbe cantare America the Beautiful. The Weeknd si esibirà in uno spettacolo a metà tempo.

Miley Cyrus si esibirà al Super Bowl 2021

Miley Cyrus parteciperà al Super Bowl 2021. La NFL ha rivelato, in un tweet, che la cantante prenderà parte al famoso evento per esibirsi nel primo TikTok Tailgate – l’evento pre-partita per i 7.500 operatori sanitari vaccinati che sono stati invitati a partecipare al Raymond James Stadium di Tampa.

La notizia è stata, poi, riproposta da Miley sul suo account Twitter. Ecco il post:

SUPER BOWL LV!!! 💗 🏈 I’ll be there for TIKTOK TAILGATE!!! I can’t wait to put on a show for the NFL’s honored guests before the game…. Health care workers from Tampa and around the country! Join the tailgate at 2:30 PM ET FEBRUARY 7 on @tiktok_us @ @cbstv ! #SBLV pic.twitter.com/MBibfx8XxF — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) January 24, 2021

All’inizio di questa settimana, la NFL ha annunciato che la partita di campionato consentirà a 22.000 persone di entrare nello stadio, incluso l’ingresso gratuito per gli operatori sanitari, la maggior parte dei quali proviene da ospedali o sistemi sanitari nell’area di Tampa o della Florida centrale. Inoltre, tutte le 32 squadre della NFL selezioneranno operatori sanitari vaccinati dalle loro comunità di origine al fine di farli partecipare alla partita.

Gli altri ospiti del Super Bowl 2021

Miley Cyrus è stata una degli ultimi artisti selezionati per partecipare al Super Bowl 2021. la NFL aveva – precedentemente – aveva annunciato che il cantante country Eric Church e la cantante R&B, Jazmine Sullivan, avrebbero cantato insieme “The Star-Spangled Banner”.

A questi, inoltre, è stata aggiunta H.E.R. La cantautrice è stato reclutata per l’attesissimo show per eseguire sul palco il brano America the Beautiful. The Weeknd fungerà da headliner per lo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl LV.