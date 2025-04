La cantante è venuta a mancare nel 2023

In Giappone, un’importante controversia è emersa attorno alla decisione della New Century Records di pubblicare un album postumo della cantante Aki Yashiro, deceduta nel 2023. Il problema centrale riguarda l’inclusione di fotografie di nudo dell’artista nel libretto dell’album, suscitando reazioni controverse e accusando l’etichetta di praticare revenge porn. La notizia è stata riportata dal quotidiano Asahi Shimbun, che ha anche evidenziato una petizione online per bloccare la pubblicazione.

Molti, tra cui Makoto Ono, presidente dell’associazione Yashiro Music and Gallery Inc., hanno denunciato l’iniziativa come inaccettabile. Le proteste hanno avuto rapidi effetti: la Tower Records ha annullato gli ordini dell’album, seguita da Rakuten Books. Kazuko Ito, avvocato esperto in reati sessuali, ha dichiarato che la vendita di tali immagini private dopo la morte della persona ritratta violerebbe la dignità del defunto e potrebbe rientrare nella legge sul revenge porn, che punisce la diffusione di immagini sessuali senza consenso.

Hiroshi Hayakawa, presidente della New Century Records, ha risposto alle critiche affermando che l’azienda ha acquisito i diritti non solo su alcune canzoni di Aki Yashiro, ma anche su alcune immagini. Sostenendo che non ci sono violazioni legali, ha descritto la scelta come una strategia di marketing. Aki Yashiro, nota come la “regina dell’enka”, ha avuto una carriera di successo iniziata negli anni ’70 e ha ricevuto un riconoscimento dopo la sua morte, avvenuta a Tokyo per malattie gravi.