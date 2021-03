Ariana Grande nuovo coach di The Voice USA 2021: la superstar americana prende il posto di Nick Jonas. L’annuncio arriva sui social.

Terremoto a The Voice USA. Il noto talent americano, uno dei più seguiti e amati Oltreoceano, cala il colpo da novanta: la nuova coach è… Ariana Grande! Una notizia che ha scosso il mondo del web, mandando in visibilio i suoi milioni di fan. La popstar di Boca Raton prenderà il posto di Nick Jonas.

Ariana Grande a The Voice USA 2021

Sarà Ariana la quarta coach della nuova edizione di The Voice USA. Una notizia straordinaria, che ha causato un entusiasmo social paragonabile solo a quello dell’annuncio di Emma a X Factor in Italia lo scorso anno.

Ariana Grande

A darne notizia è stata la stessa Grande su Instagram con questo messaggio: “Sorpresa!!! Sono oltremodo elettrizzata, onorata, entusiasta di unirmi a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton per la prossima stagione, la stagione 21 di The Voice. Nick Jonas ci mancherai“. Ecco il post:

Ariana Grande giudice per la prima volta

Si tratta di un debutto per Ari, un vero esordio. Non aveva infatti mai ricoperto il ruolo di giudice. Sarà lei ad affiancare Kelly Clarkson, amatissima negli Stati Uniti, John Legend e la star del country Blake Shelton fidanzata con Gwen Stefani.

I milioni e milioni di fan della Grande potranno quindi per la prima volta vedere il lato televisivo della cantante, d’altronde ferma dal punto di vista della carriera a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19. La speranza è che possa essere una parentesi prima di poterla riabbracciare in tour, magari anche in Europa.