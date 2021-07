Raffaella Carrà è morta: storica ballerina, cantante e personaggio televisivo aveva 78 anni. Lo ha annunciato Sergio Iapino.

Un lutto tremendo ha sconvolto il mondo dello spettacolo italiano: è morta Raffaella Carrà. Showgirl, cantante, ballerina e personaggio televisivo, aveva 78 anni. La notizia è stata data da Sergio Iapino, suo ex compagno: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risponderanno per sempre“. Al dolore per l’annuncio si sono uniti tutti i nipoti e parenti più stretti, Federica, Matteo, Barbara, Paola, Claudia Boncompagni e tutti gli amici di una vita. Non si conoscono ancora le cause del decesso.