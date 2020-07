Cassandra ad Amici: la giovane cantante che sta lottando con un tumore ha conquistato Maria De Filippi e ha guadagnato un provino per il talent.

Nemmeno il tumore ferma Cassandra. La giovanissima cantante ventenne sta lottando contro la malattia, ma ha deciso di continuare a inseguire il suo sogno, guadagnandosi un provino per Amici di Maria De Filippi. Una storia che diventa un grande esempio di forza di volontà, grazie anche alla clip pubblicata da un’infermiera dell’ospedale Cardarelli di Napoli che ha reso famosa sul web la giovane e talentuosa cantante.

Amici: Cassandra conquista un provino

A far diventare pubblica questa bellissima storia è stata un’infermiera del Reparto di Ematologia dell’ospeldale Cardarelli di Napoli, che ha pubblicato in rete un video della giovane Cassandra, scrivendo: “Ha appena 20 anni ed è al suo secondo ciclo di chemioterapia…“. Nella clip possiamo vedere tutto il talento della giovane cantante, che interpreta If I Ain’t Got You di Alicia Keys con grande passione, mostrando una voce che lascia senza parole. E così si è conquistata un provino per Amici (via Skype). Di seguito la clip diventata virale:

Chi è Cassandra di Amici

La storia della giovane Cassandra è stata raccontata da Il Mattino, in un’intervista emozionante. La cantante ha spiegato di aver scoperto la malattia a gennaio e di aver cominciato fin da subito un percorso di cure e ricoveri. Nello stesso periodo ha però ricevuto anche una risposta che aspettava da tempo: la sua ammissione al provino per entrare nelal scuola di Amici.

Purtroppo in questo momento, in pieno ciclo di chemio, Cassandra non può muoversi. Non tutto è però perduto e grazie al video girato dall’infermiera, che ha riscosso successo sul web ed è arrivato anche nella redazione di Amici, che ha deciso così di darle una possibilità con un provino via Skype. La dimostrazione che i sogni possono sempre avverarsi.