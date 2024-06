la cantante aveva solo 26 anni

La giovanissima rapper texana Enchanting si è spenta a soli 26 anni in maniera piuttosto inaspettata. Non si conoscono ancora le cause della morte di questa giovane artista, anche se ovviamente tutto il mondo della musica americana è in lutto.

Ecco che cosa sappiamo su questa storia.

Giovane rapper muore a 26 anni: ecco chi era Enchanting

I giornali americani hanno salutato il mondo con una bruttissima notizia. Una rapper texana di soli 26 anni conosciuta come Enchanting è venuta a mancare In maniera tutto inaspettata ed improvvisa. La ragazza era molto conosciuta nel suo paese, ma anche nel settore del rap in quanto una piccola star delle rime cantate.

L’artista aveva firmato un contratto discografico con la Gucci Mane nel 2020, motivo per cui aveva acquisito un sacco di follower e sostenitori nel corso degli anni. Il suo vero nome era Channing Nicole Larry, una ragazza con tantissimi sogni e una grande voglia di farsi sentire tramite la sua bellissima voce.

La ricordiamo non solo per le sue bellissime canzoni, ma anche per serie tv nelle quali ha saputo mettere in mostra le sue qualità di attrice e interprete. Nel corso della sua breve carriera ha poi avuto l’opportunità di collaborare con artisti affermati come Maiya The Don e Atlanta Kaliii.

Le cause della morte e i messaggi di ringraziamento

Al momento non sono state rese note le cause che avrebbero provocato la morte della ragazza, anche se sulle stesse rimane un grande mistero misto ad una forte sensazione di incredulità. Ovviamente moltissimi messaggi sono stati lasciati proprio da tutti i colori che hanno avuto la possibilità di conoscerla e collaborarci. Enchanting È triste dover dire addio a una così grande giovane donna, una vera stella. Ci mancherai tanto Chant.

Molti altri artisti hanno quindi fatto le loro condoglianze alla famiglia mostrando un grande senso di solidarietà e commozione dinanzi ad una tragedia simile. Forse nelle prossime ore verranno fornite più informazioni relative al motivo del decesso.