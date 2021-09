I Faraglioni di Capri in rosa: il “monumento” naturalistico caprese per eccellenza, che sorge sulla romantica baia di Marina Piccola, inaugura con qualche settimana di anticipo quello che sarà il mese dedicato alla prevenzione, durante il quale verranno illuminati di rosa musei e palazzi storici. Forte il messaggio lanciato da Chantelcer ed Europa Donna Italia con la presentazione del progetto La Campanella Rosa: “Il futuro è più rosa se ti prendi cura di te”. Questo il messaggio che In questa occasione, il Comune della Città di Capri ha dato il patrocinio per illuminare i Faraglioni di Rosa.

L’ampia partecipazione del pubblico ha testimoniato quanto il tema dell’evento, ovvero la cura e la prevenzione del tumore al seno, sia sentito. Ad aprire la serata i saluti istituzionali del Sindaco Marino Lembo: “Da circa due anni siamo concentrati quasi esclusivamente sull’emergenza Covid, ma le patologie come quelle oncologiche possono essere prevenute attraverso lo screening, determinante per la lotta al tumore al seno”, commenta il Sindaco, che prosegue, “In tal senso, ci auguriamo che quest’occasione diventi un appuntamento annuale per ricordare a tutte le donne l’importanza della cura di sé”.

“Il tumore al seno colpisce oltre 54 mila donne l’anno. Capri può far partire un’incredibile attenzione mediatica sul tema, con la sua cura per la bellezza e l’ambiente, nel ricordare a tutte che l’unica arma che abbiamo per sconfiggere questo male è la prevenzione”, ricorda Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia. Costanza Aprea, Vicepresidente di Chantecler, dichiara: “Io e i miei fratelli Gabriele e Maria Elena siamo orgogliosi di collaborare con Europa Donna Italia con La Campanella Rosa, veicolo di speranza, salute e bellezza di tutte le donne e di chi le ama”.

Infatti, a partire dal 1° ottobre La Campanella Rosa sarà disponibile nelle boutique Chantecler di Capri e Milano e presso tutti i concessionari del brand; parte dei proventi delle vendite sarà devoluta a sostegno della causa di Europa Donna Italia. Grande l’emozione quando sul far del tramonto, il tintinnio delle campanelle degli ospiti ha accompagnato l’illuminazione graduale rosa dei Faraglioni in uno scenario di bellezza mozzafiato.