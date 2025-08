La Campanara: il cuore gastronomico dell’Appennino romagnolo

Nel pittoresco Appennino tosco-romagnolo, il piccolo borgo di Pianetto, nel Comune di Galeata, ospita l’osteria La Campanara, fondata da Roberto Casamenti e Alessandra Bazzocchi nel 2005. Questo locale è il risultato di un sogno che mira a valorizzare le tradizioni culinarie locali e il concetto di slow food.

Prima di intraprendere questo progetto, Alessandra era insegnante e Roberto geometra. La loro avventura è iniziata quando Roberto, spinto dalla richiesta di aiutare a vendere la vecchia canonica del paese, decise di trasformarla nell’osteria che conosciamo oggi. Con l’obiettivo di promuovere piatti salutari e sostenibili, hanno iniziato a cucinare seguendo le antiche ricette del territorio, transmettendo l’importanza di non sprecare cibo. Infatti, molte pietanze nel loro menù sono create utilizzando tutte le parti degli ingredienti, come nel caso delle verdure e della carne.

Negli anni, La Campanara è cresciuta, ampliando i suoi spazi e aprendo camere per gli ospiti, grazie all’acquisto di un’ex casa contadina. Questo ha permesso ai gestori di offrire un’esperienza completa, che unisce gastronomia e ospitalità. Le ricette della coppia hanno guadagnato notorietà attraverso trasmissioni televisive, contribuendo a rinvigorire il borgo un tempo considerato abbandonato.

Oltre all’osteria, Roberto e Alessandra hanno aderito a un’iniziativa di UNHCR chiamata Cucina per la vita, proponendo video-ricette sui social per raccogliere fondi a sostegno di rifugiati in difficoltà alimentare. L’iniziativa rivela anche il piacevole valore del cibo, che unisce e nutre chi ne ha bisogno.