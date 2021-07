A giudicare da quel che scriviamo sui social network, l’auspicio per cui alla fine della pandemia saremmo stati tutti migliori, appare largamente esagerato. E’ vero che non è ancora finita, lo stiamo iniziando a capire, e magari facciamo ancora in tempo a tirare fuori il nostro lato migliore, ma in questi giorni lo scontro sulle vaccinazioni è emblematico del clima da tutti contro tutti. La solidarietà di un anno fa è sparita. E’ pieno di gente che scrive “se non vi siete vaccinati non vi voglio fra i miei contatti, cancellatevi da soli”. Come a dire: non abbiamo più niente da dirci. Io lo capisco questo punto di vista. Mi sono vaccinato con convinzione. L’ho fatto per me e l’ho fatto per gli altri. Non sono sicuro al 100 per cento che non ci saranno conseguenze non previste, ma di cosa siamo sicuri al 100 per cento nella vita? Il rischio zero, lo abbiamo detto tante volte, non esiste in natura. E quindi ho scelto da che parte stare, penso che sia l’unica strada possibile, come quando vai al fronte senza la certezza che ti salverai ma sapendo che se restassi chiuso in casa perderereste tu e il tuo paese. Ho scelto ma mi interessa capire gli altri: su quali basi alcuni medici non si vaccinano? E perché i vaccini sono obbligatori per andare a scuola se sei studente – non quello per il covid, gli altri – e questo non lo è se sei un docente? Ed esattamente cosa aspetta chi aspetta?

Il problema non è Facebook, come dice pure autorevolmente il presidente statunitense Joe Biden: sul social di Mark Zuckerberg i post sponsorizzati dei no vax sono vietati da tempo: vogliamo vietare alle persone di esprimere la loro contrarietà? Come quando ci dicevano di dire che le mascherine non erano essenziali perché lo sosteneva l’OMS; o che il virus non poteva essere uscito da un laboratorio cinese, per le stesse ragioni? Andiamoci piano con le limitazioni della libertà di parola.

Io piuttosto farei uno sforzo molto maggiore per spiegare la posta in gioco, con chiarezza e sincerità: il nostro governo per esempio in un anno e mezzo ha fatto una decina di campagne informative sul tema pandemia, ma non trovo nulla sui vaccini. Perché farlo, quali sono davvero i rischi, quali i vantaggi e quali le conseguenze se in troppi non lo facessero. I vaccini spiegati bene: non lo trovo. Chi ha un dubbio dovrebbe farlo come atto di fede? Possiamo fare lo sforzo di raccontare davvero come stanno le cose trattando le persone come cittadini e non come sudditi?