Una campagna social su TikTok per convincere i più giovani ad aderire alla campagna vaccinale. È l’idea del Ministero delle Politiche Giovanili. Tra i nomi degli influencer che potrebbero essere coinvolti nella nuova iniziativa c’è quello di Cecilia Cantarano, 21 anni, tiktoker e instagrammer romana. Cecilia pubblica perlopiù video umoristici e professa di non prendersi troppo sul serio (ma, come vedremo, vuole essere presa sul serio come comunicatrice): ha 2,8 milioni di follower su TikTok e 1,1 milioni di follower su Instagram.

Il Ministero ti ha già contattata per questa iniziativa?

“Non ancora”.

Tra TikTok, Instagram e gli altri social, quale è il mezzo più adatto per questa campagna vaccinale per i giovani?

“Per la viralità dei contenuti, per quanto poi si diffondono velocemente, TikTok sarebbe l’ideale. Anche per contrastare la viralità delle fake news. Perché il problema di TikTok è che vanno virali cose positive e cose negative: quindi basta che un video pieno di fake news – tipo “se fai il vaccino, muori!” – diventi virale, ed è la fine. Secondo me sarebbe molto efficace su TikTok una campagna massiva con molti creator che dicono le stesse cose magari in chiave diversa, ognuno secondo il suo modo di fare. Il mio, ad esempio, è “comedy”, ma altri creator hanno modi differenti, sono più seri, o fanno altri tipi di video, ad esempio i POV (ovvero “punto di vista”, i video dove il creator simula un dialogo con chi guarda). Il mondo di TikTok è molto vario”

Tu che strategia useresti?

“Una cosa carina potrebbe essere, per esempio per me, un video in cui smentisco le fake news. Proprio perché ce ne sono molte, andiamo a giocare su quello, andiamo a commentarle. Per cercare di mettere una toppa dove le persone credono qualcosa che non è”

Sì, ma più nello specifico?

“Io direi che dipende dal tipo di richiesta. Se è richiesto semplicemente di promuovere la vaccinazione, quindi di fare solo un video ironico del tipo “Guarda i pro del vaccino: tutto quello che potremmo fare se fossimo tutti vaccinati: stare sempre abbracciati con gli amici, ecc.”, in quel caso puoi fare un video ironico che faccia vedere queste cose, magari in maniera un po’ caricaturale e simpatica. Però così, in realtà, non informi. Poi se invece si vuole fare un processo di informazione, si potrebbe fare un video in cui si smentiscono le fake news, ma quelle proprio assurdissime: ad esempio quelle tipo “Il Covid è tutta una scusa perché ci vogliono impiantare i chip sottopelle per controllarci”…”

Avevi già collaborato a campagne di interesse sociale?

“Poco dopo lo scoppio della pandemia, la Croce Rossa mi ha cercato e ho fatto una campagna con dei video per dare informazioni utili alla prevenzione del Covid: quindi indossare la mascherina, tenere una certa distanza…”

Ci racconti uno di questo video che ricordi come riuscito particolarmente bene?

“Penso che la soluzione vincente, almeno nel mio caso, sia quella di mantenere sempre il mio “tone of voice”. Quindi di essere coerente con quelli che sono i miei altri video e il mio modo di fare. I miei video sono tutti “comedy”, sono tutti molto leggeri. E quindi ho cercato di passare le informazioni in modo meno istituzionale, meno serio, sempre in maniera leggera, però cercando di far capire quanto fosse importante. Ad esempio ricordo un video in cui spiegavo le regole e le commentavo in maniera ironica. Il video è andato bene perché i miei follower vedevano che ero sempre io, non mi ero snaturata: questo perché le persone smettono di ascoltarmi nel momento in cui sembro costruita, e sembra finto quello che sto dicendo. In quel video mi hanno ascoltato, e sicuramente qualcosa sarà arrivato”.

Tu ti rendi conto di avere un ruolo importante perché tanti ti seguono, ti ascoltano. Tu hai un ruolo sociale, anche se il tuo tono è comedy e quindi non ti prendi troppo sul serio. Ma sei conscia di questo potere comunicativo? Come lo vivi?

“Sono cosciente di avere una responsabilità. So che le cose che dico possono avere un peso su certe persone, e su altre non contare assolutamente nulla. Però devo pensare a quelle su cui hanno peso e pesare le parole. Ma questo sempre: io sia quando parlo a due persone o quando parlo a un milione di follower, cerco di non essere offensiva e di non dare un’influenza negativa”.

Quando è stato il momento in cui tu ti sei resa conto di avere successo?

“Inizialmente, appena avevamo iniziato a stare su TikTok, avevamo fatto un gruppo di ragazzi: dei creator, un po’ conosciuti, ma non molto. E facevamo degli incontri tutti insieme a piazza del Popolo a Roma e anche in giro per l’Italia. E venivano anche i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che ci seguivano. Nei primi due incontri mi avevano fermato poche persone. Ma già al terzo incontro, dopo qualche mese, non sono riuscita più a camminare: c’era una vera e propria folla. Lì ho capito che la quantità dei follower che si spostavano per me iniziava a diventare un po’ pesante per fare incontri senza nessuno che controllasse. E lì ho detto: “Ok, forse sto iniziando a fare sul serio”. Quel giorno a piazza del Popolo ero piena di rose, di regali, ero al settimo cielo: però ero preoccupata perché erano tutti appiccicati, e si potevano fare male”.

Il tuo follower tipo chi è?

“Inizialmente erano soprattutto bambini. Invece poi, col tempo, trattando anche altri argomenti, si è molto alzata l’età. Infatti mi hanno fermato anche persone di 40 o 50 anni, che magari hanno il social per lavoro. Mi fermano molti coetanei, e anche tante persone che non mi aspetto. Magari la cameriera del bar, di 35 anni, che portandomi il caffè mi riconosce e mi dice “Ehi, ti seguo su TikTok!”.

Nella tua giornata tipo quante ore dedichi a escogitare contenuti e poi a filmarli?

“Come creator, quindi come produzione di contenuti, io lascio molto che il flusso delle idee vada. Quindi se in una giornata non ho idee, non mi forzo a portare un contenuto improvvisato. Magari preferisco in un giorno fare 3-4 video e pubblicarli nel resto della settimana. Non mi forzo, perché i contenuti forzati non funzionano”.

Hai qualcosa da aggiungere?

“Una cosa di cui sono un po’ dispiaciuta è che non abbiamo molta credibilità. Se io adesso parlo del vaccino, vengo vista come la giovane TikToker/influencer che vuole parlare di cose più grandi di lei. “Che cosa ne sa lei di queste cose? Non ha senso!“. A me piacerebbe essere di aiuto e non essere sottovalutata. Sicuramente non sono una virologa, né una dottoressa, né un politico. Però ho delle persone che mi seguono e che posso influenzare positivamente”.