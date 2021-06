Il mese della spallata comincia con 6 milioni di dosi appena arrivate nei magazzini e con i giovani che si accalcano per vaccinarsi. Saranno trenta giorni molto delicati per la campagna di protezione dal coronavirus. Da una parte scompaiono le categorie prioritarie e si punta sulla copertura dei giovani, dall’altra ci sono ancora 3,2 milioni di over 60 che devono avere almeno la prima somministrazione.

La lettera nella quale il commissario straordinario per l’emergenza, generale Francesco Figliuolo, ha «dato facoltà» alle Regioni di far prenotare chiunque dà due indicazioni precise, che fanno comprendere quale sia il suo piano. «È indispensabile immunizzare la massima percentuale di popolazione fragile e over 60 aderente alla vaccinazione». Poi però aggiunge che le Regioni «dovranno garantire prima dell’inizio dell’anno scolastico, la massima copertura di tutta la popolazione studentesca». Ecco perché il momento è molto delicato: bisogna intercettare chi non ha voluto o per qualche motivo non ha potuto vaccinarsi, ma anche occuparsi dei giovani, quelli che vanno a scuola ma anche quelli più grandi. Servono somministrazioni per chi legittimamente chiede la copertura, perché vuole liberarsi dalla paura della malattia e magari anche andarsene in vacanza, ma anche per coloro che non hanno intenzione di vaccinarsi. Lo ha spiegato anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, al podcast Metropolis di Repubblica: «Portare i giovani verso la vaccinazione è un po’ più duro. Le persone sotto i 30 anni avranno una riluttanza, quindi dovremmo portare la vaccinazione nei luoghi da loro più frequentati. Per esempio le discoteche, le zone di vacanza, magari anche i camper, là dove meno te l’aspetti».

Ci sono 20 milioni di dosi per portare avanti questa fase del piano, quella della «spallata». Per darla bisognerà intanto tenere una media di somministrazioni giornaliere finora mai raggiunta, cioè 660 mila. I primi lotti iniziano ad arrivare. Pfizer sta distribuendo 3,5 milioni di dosi alle Regioni e tra ieri e domani a Pratica di mare arriveranno 2,5 milioni di dosi, cioè 370 mila di Johnson&Johnson, 1,7 milioni di Astrazeneca e quasi 400 mila di Moderna.

Alcune Regioni si sono lamentate delle disponibilità, più contenute del previsto. In base ai piani del governo, in effetti, a giugno dovevano arrivare 28 milioni di dosi soprattutto grazie a Curevac, che aveva programmato di spedirne 7 milioni ma non ha avuto l’autorizzazione.

La scomparsa delle categorie prioritarie, l’approvazione di Aifa all’uso di Pfizer per chi ha da 12 a 15 anni e pure il via libera alla vaccinazione all’interno delle aziende, da oggi porteranno a un grande aumento della domanda (e anche degli hub, grazie a quelli dei privati). A non tutti si potrà rispondere subito. Tra il 40 e il 50% dei vaccini che verranno distribuiti a giugno serviranno per i richiami. Le prime dosi disponibili alla fine potrebbero essere tra i 10 e i 12 milioni. Una parte importante di queste, la metà a guardare sempre il programma di consegne, saranno di Johnson&Johnson. Come AstraZeneca, questo vaccino è consigliato sopra i 60 anni. Una regola che Figliuolo sta cercando di far cambiare, proprio per coinvolgere nella campagna un numero superiore di giovani. Nelle scorse settimane ha incassato il no del Cts della protezione civile. Lunedì scorso anche la Cts, commissione tecnico scientifica, di Aifa non ha voluto cambiare la sua posizione e dare un’indicazione precisa anche sugli under 60. I vaccini a vettore virale sono sì approvati sopra i 18 anni, hanno ribadito gli esperti, ma il rapporto tra il rischio dato dalla malattia e il beneficio del vaccino diventa meno favorevole via via che l’età scende. Tra l’altro in questo periodo, con la circolazione del coronavirus molto ridotta, i rischi per i giovani di essere infettati sono ancora più bassi rispetto a qualche mese fa.