L’ultima storia arriva da Trieste. Esclusi dalla partecipazione della fiera di Bibione, un gruppo di persone, vicine alla camorra, avrebbero minacciato, picchiato, ricattato altri commercianti ambulanti per impedire loro di lavorare. Risultato: nove arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. La vicenda, come hanno spiegato ieri dalla Dia e dalla Guardia di Finanza, è una piccola, ma assai significativa, conferma: e cioè che quando si parla di mafia non è più possibile pensare alla geografia ma, al contrario, è necessario essere consapevoli che non esistono più confini ma, piuttosto, nuovi territori da conquistare.