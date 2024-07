La cameriera aveva iniziato la pulizia della camera poi la scoperta, era stato abbandonato in un motel

Ancora un abbandono inimmaginabile, ha portato il cane in vacanza per poi lasciarlo lì

Con l’arrivo del periodo delle vacanze purtroppo l’indice sui dati riguardanti gli abbandoni sale ogni anno anche se sempre più strutture si stanno muovendo per accettare anche i cani come loro ospiti. Molto spesso i cuccioli vengono tuttavia abbandonati prima di partire per le vacanze è non proprio durante questa, proprio per questo motivo sta facendo il giro di web una storia particolarmente bizzarra vissuta in prima persona da una cameriera dell’hotel di Fresno, in California. Quello che è successo alla donna mentre puliva la stanza ha davvero dell’incredibile, una situazione valutata immediatamente dell’ufficiale addetto al controllo degli animali in servizio in zona.

Mentre pulisce la stanza spunta un pitbull da sotto il letto! Il piccolo cucciolo è di una bellezza disarmante

Nella calma di una stanza d’albergo lasciata vuota la signora addetta alle pulizie non aveva di certo mai pensato che un animale potesse uscire da sotto al letto, il fatto ha sconcertato la donna alla quale però è bastato un secondo per riprendersi e capire la situazione. A spuntare da sotto al letto è stato infatti un adorabile piccolo pitbull con le migliori intenzioni del modo ma tanta tristezza nel cuore per essere stato lasciato li da solo da ore, senza che nessuno fosse tornato a prenderlo.

Per sicurezza è stato comunque avvisato l’ufficiale di zona addetto al controllo degli animali che è intervenuto per verificare la pacificità del cane e le sue condizioni. Al suo arrivo il cagnolino è uscito ancora una volta fuori dal letto con fare un po incerto, non proprio sicuro se potesse o meno fidarsi dell’uomo, ma entro poco ha deciso di dare confidenza all’ufficiale Rudy Pina avvicinandosi e lasciandosi toccare.

L’animale sembrava stare in ottime condizioni ed ha mostrato sempre più la sua indole amichevole, secondo l’uomo erano però più di due giorni che il cane era rimasto bloccato in quella stanza e senza aiuto la situazione sarebbe potuta peggiorare in breve tempo da li in avanti. Anche dopo essere arrivato al Fresno Animal Center il cane non ha smesso di ringraziare Pina, saltandogli addosso e scodinzolando per lui.

@acopina Puppy abandoned at motel6 on blackstone in fresno. Super handsome VERY friendly pitty. He is currently at the @Fresno Animal Center waiting for his forever home! Please reach out to the shelter it you are interested in fostering, adopting or know a rescue! He is a young pup and doesn’t deserve to grow up at the shelter. #pit #pitty #pittylove #pitbullpuppy #puppylife #abandonedpuppy #puppycheck #abandoned #motel6 @Motel 6 Manager #fresno #fresno559 #fresnocalifornia #abandon #pitbullpride #animalcontrol #fresnoanimalcenter #animalcontrolofficer ♬ Monkeyshine-JP – Lt FitzGibbons Men

Finalmente la sua prigionia era finita e adesso per il piccolo si sta cercando una nuova casa, la sua bellezza ed il suo carattere gioviale si spera possano fargli trovare a breve una nuova famiglia, una che sia disposta certamente a portarlo in vacanza con loro ma che non sia invece disposta a tornare a casa senza di lui, così come hanno fatto i suoi precedenti proprietari che purtroppo non sono gli unici ad aver compiuto questo ignobile gesto nella medesima maniera.