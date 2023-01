la camera diventa del cucciolo- VIDEO

Tornata a casa dopo un periodo di studio all’estero la figlia si trova sfrattata dalla sua camera che nel frattempo è diventata del cane.

Tra i desideri più grandi dei genitori, vedere i propri figli realizzati è di sicuro tra questi. Una casa tutta loro, una vita autonoma e, non in ultimo, una ritrovata libertà per loro che per anni si sono presi cura di ogni aspetto dell’esistenza dei loro ormai ex bambini. Alcuni genitori hanno però dei modi molto originali per far capire ai figli che è ora di andare via dalla casa di famiglia, così da poter occupare alcuni spazi in altro modo. Un po’ com’è successo a questa figlia di nome Alejandra che una volta tornata dal suo periodo di studio all’estero si è vista “sfrattata” dalla sua ormai ex camera da letto per far spazio al cane.

Una camera da letto tutta per il cane: la mamma sfratta la figlia

I figli sono pezzi di cuore, ma si sa, prima o poi anche questi diventano grandi e dovranno per forza di cose provare a trovare un posto tutto loro nel mondo. Guardare crescere i propri bambini e vederli diventare indipendenti è sia una grande soddisfazione che fonte di dispiacere. Pensare che un giorno questi possano lasciare il nido può provocare un po’ di tristezza e per questo molti genitori decidono di dedicarsi ad altro o a qualcun altro. Capita infatti molto spesso che questi decidano di adottare un animale domestico, così da poter riversare tutto il loro amore in questi esseri.

La mamma della protagonista di questa storia, però, ha forse premuto un po’ troppo il piede sull’acceleratore e si è portata avanti di un bel po’. Alejandra è una ragazza che sta compiendo i suoi studi universitari e ha deciso di spostarsi fuori dal paese per compiere un’esperienza formativa.

Finito il periodo all’estero Alejandra ha fatto rientro nel suo paese e, ovviamente nella sua casa. Quando è tornata, però, ha ricevuto un’accoglienza di sicuro diversa da quella che aveva immaginato. Una vera e propria sorpresa inaspettata.

@alejandramaganam Elio se llama el dueño de cuarto#internationalstudent #petsoftiktok #mascotastiktok ♬ Goo Goo Muck – The Cramps

Durante il suo periodo di assenza, Alejandra aveva chiesto alla mamma di prendersi cura del loro cucciolone di nome Elio, un mix tra golden retriever e schnauzer salvato tempo prima dalla strada. Tutti in famiglia si sono innamorati del quattro zampe e, proprio per questo, la ragazza aveva chiesto di non fargli mancare assolutamente nulla mentre lei era fuori. La madre sembra aver però preso troppo alla lettera le indicazioni della figlia e ha così deciso di approfittare della sua assenza per poter donare al cane una camera tutta per lui. Il problema, però, è che la camera in cui è stato sistemato Elio ( con tanto di elementi di arredo dedicati proprio a lui) altro non era che la camera di Alejandra. La ragazza una volta tornata si è quindi trovata sfrattata dalla sua stanza che ormai era diventata di Elio, con tanto di commenti della mamma in cui dichiara che la stanza ora è più ordinata e pulita di quando ci viveva la ragazza. Alejandra ha ripreso il tutto in un video postato successivamente nel suo profilo Tik Tok, creando l’ilarità degli utenti e strappando un sorriso a tutte quelle famiglie come la sua. (G. M.)