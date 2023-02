la cagnolona dava supporto ai veterani VIDEO

Spiazzante “sosta” per un aereo in volo in omaggio a Kaya: la cagnolona dava supporto ai veterani reduci dalla guerra.

L’insostituibile presenza di Kaya non verrà dimenticata. È questo il messaggio trasmesso dagli altoparlanti di un aereo in procinto di fare ritorno negli Stati Uniti. La cagnolona in volo – accasciata su una morbida coperta pelosa – è un coraggioso ed infinitamente empatico esemplare di Pastore Tedesco, nonché – più nel dettaglio – l’eroina di un’intera squadra di veterani. Sfortunatamente, però, questo sarà il suo ultimo viaggio.

“Siamo onorati di volare con la nostra fedele amica e eroina“, hanno affermato i presenti sul volo utilizzando gli auto-parlanti mentre facevano ritorno negli Stati Uniti. L’omaggio si rivolge al Pastore Tedesco Kaya che pian piano sembra quasi riconoscere il suo nome e alzarsi appena dalla sua posizione di stasi.

La cagnolona, che in quel momento si era assopita, avrebbe infatti rappresentato un fondamentale aiuto per i veterani che hanno scelto accompagnarla in modo speciale dopo aver concluso il loro servizio per la Nazione. Il compito di Kaya, dopo un lungo addestramento conclusosi nel migliore dei modi, è stato quello di confortare i reduci di guerra che dimostravano di soffrire di stress post-traumatico.

A causa, però, della recente diagnosi di una grave malattia Kaya ha dovuto abbandonare il suo compito per effettuare alcuni esami necessari. Purtroppo la diagnosi dei veterinari ha tristemente confermato che Kaya è stata colpita da un carcinoma impossibile da curare. E per questo si sarebbe scelto di farla tornare a casa il prima possibile.

@southwestairWe were honored to fly our loyal friend and hero, Kaya, home to rest after a lifetime of hard work. Throughout her career, Kaya flew with us over 250 times to help establish the PAWS Act which united Veterans with service dogs. We are so grateful to be a part of her legacy, and we thank her and her owner, Cole, for their many years of service. ❤️♬ Ambient-style emotional piano – MoppySound