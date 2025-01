La bugia di Marco Liorni alla vigilia di Ora O Mai Più

Ora O Mai Più sta per tornare con la sua terza edizione dopo sei anni di pausa, attirando l’attenzione sul nuovo cast di concorrenti, sui loro coach e sul conduttore Marco Liorni. Liorni, parlando del programma a Sorrisi, ha affermato che il conflitto è parte integrante del formato e che le opinioni dei maestri, sebbene schiette, servono a aiutare i concorrenti a scoprire talenti nascosti. Ha dichiarato che ci sono due fasi: quella dell’esibizione sul palco, che porta gioia, e quella del giudizio, dove i maestri possono esprimere opinioni contrastanti sulle esibizioni, ma in modo costruttivo.

In merito agli abbinamenti tra maestri e concorrenti, Liorni ha rivelato che, sebbene siano pronti, né i maestri né i concorrenti ne sono a conoscenza e saranno svelati solo durante la prima puntata. Tuttavia, questa informazione si è rivelata errata. Infatti, Donatella Rettore, una delle protagoniste del programma, ha rivelato di sapere già il proprio abbinamento, dichiarando di avere come allieva Carlotta e anticipando persino la canzone che interpreteranno. Rettore ha espresso il suo desiderio di vincere la prima puntata, sottolineando le capacità di Carlotta, che insegna alla scuola di Mogol e ha legami con l’autore Giuseppe Anastasi.

Rettore ha anche fatto riferimento alla sua esperienza passata come maestra di Donatella Milani, sottolineando l’importanza di questa nuova opportunità e il suo impegno a far brillare Carlotta. Ha persino accennato alla possibilità di un featuring tra loro. Con una nuova energia, Rettore è pronta a dare il massimo nella competizione e spera di non ripetere gli errori del passato. La nuova edizione di Ora O Mai Più promette di riservare sorprese e momenti di tensione, con Liorni al timone pronto ad affrontare le dinamiche del format e i conflitti che ne possono derivare. I fan del programma attendono con interesse di scoprire come si svolgeranno le esibizioni e le interazioni tra concorrenti e coach.