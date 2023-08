La borseggiatrice che si vantava di rubare è stata arrestata

La celebre borseggiatrice che si vantava di rubare i poveri pendolari delle metro pure davanti le telecamere è stata arrestata.

“Ho rubato ieri, ho rubato oggi, a te cosa interessa? La polizia? Già lo sanno che rubiamo” – dice nel video che l’ha resa celebre – “È il nostro lavoro, dobbiamo rubare. Sì, è il nostro lavoro. Dobbiamo rubare! Si ruba! Ogni giorno si ruba!”.

Un video diventato virale sui social media e ripreso da Striscia la Notizia che ha portato avanti una campagna contro le borseggiatrici delle metro, soprattutto in zona Milano. Purtroppo però, nonostante le palesi ammissioni di colpa, la Polizia non ha mai potuto arrestarla. Fino a oggi.

La borseggiatrice finita anche in tv è stata infatti fermata e arrestata dalla Polizia insieme ad altre quattro donne con le quali viveva in un campo nomadi a Castel Romano, una zona periferica di Roma. Durante il processo il Pubblico Ministero ha anche mostrato il celebre video e il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lei e le altre borseggiatrici l’arresto con obbligo di firma. L’accusa è: furto in concorso con l’aggravante di aver agito in gruppo e di aver indotto due minorenni a commettere lo stesso reato.

Ed è subito: ATTENZIONE BORSEGGIATRICI! ATTENZIONE PICKPOCKET!