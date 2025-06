La Borsa Milano brilla, Azimut in testa con +5,04%!

La Borsa milanese si distingue positivamente rispetto agli altri principali listini europei, mostrando buoni guadagni. Il titolo di punta a Milano è Azimut, che registra un incremento del 5,04%. Lo spread diminuisce leggermente, portandosi a +95 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si stabilizza al 3,45%.

Per quanto riguarda le macroeconomiche, nel Regno Unito, le Vendite al Dettaglio registrano una flessione del 2,7%. Negli Stati Uniti, è attesa la diffusione del PhillyFed, prevista per il pomeriggio, con i mercati in attesa anche del PMI composito, in programma per lunedì. Martedì, in Germania, è in agenda la pubblicazione dell’Indice IFO.

